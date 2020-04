Michael Wendler hat es getan! Der Schlagerstar hat seiner Freundin Laura Müller einen Heiratsantrag gemacht.

Die Bilder, die in einem RTL-Video zu sehen sind, lassen durchaus vermuten, dass sich der Wendler einige Mühe gegeben hat. Rote Rosen, Herzchen-Luftballons und ein glitzernder Ring an Lauras Finger. Der 47-Jährige hat nach anderthalb Jahren Beziehung zu seiner erst 19 Jahre alten Freundin alles gegeben – und sie hat „Ja“ gesagt.

Schon vor einiger Zeit hatte Michael Wendler verkündet, seine Laura noch dieses Jahr zu heiraten. Somit kommt die Verlobung jetzt nicht gerade unerwartet.

In 18 Sekunden langen Video-Clip umarmt der Wendler sein Objekt der Begierde und singt: „She say yes!“ Auf Deutsch: „Sie hat ja gesagt!“ Laura ist außer sich und freut sich vor allem über den netten Klunker: „Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir hätte erträumen können. Ich habe wahrlich den besten Mann auf der Welt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Und Wendler ist nun nach eigenem Bekunden der glücklichste Mann auf Erden. Na, da gratulieren wir auf jeden Fall schon mal!

Die private Angelegenheit Heiratsantrag gehört für Laura Müller nicht ins Fernsehen. „Laura hat gesagt, sie sagt nein, wenn ich sie bei ‚Let’s Dance‘ frage. Und das will ich nicht riskieren“, erklärte der Wendler unlängst bei „stern.de“. Die Hochzeit selbst womöglich schon, denn die wurde von RTL bereits Anfang des Monats großspurig angekündigt.

Der TV-Sender scheint nah dran zu sein an den beiden und wir dürfen somit davon ausgehen, dass wir die ersten zugehörigen Bilder beim Privatsender entdecken werden.

Bis dahin übt Laura Müller aber erst einmal noch ein wenig tanzen – das hübsche It-Girl und Playboy-Häschen steht bei „Let’s Dance“ in Show 8 und kämpft am Freitag einmal mehr ums Weiterkommen. Beim Wendler ist sie indes so gut wie am Ziel ihrer Träume.