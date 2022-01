Nach angeblichem Babybauch-Foto: Laura Müller äußert sich zum Schwanger-Gerücht

Riesen-Wirbel um Laura Müller! Die Gerüchteküche brodelte am Mittwoch gewaltig, im Zuge eines kursierenden Fotos einer Frau mit Babybauch war von einer möglichen Schwangerschaft die Rede. Nachdem zahlreiche Medien berichteten, hat die Frau von Michael Wendler nun Stellung bezogen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Laura Müller am frühen Freitagmorgen ein Schwarz-Weiß-Selfie, das sie mit einem klaren Statement versah. „Nein, ich bin aktuell schwanger“, betonte sie und machte ihrem Unmut über die Schwangerschafts-Gerüchte Luft: „An all diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch bemerken, wann man eine Grenze überschreitet.“

Ob es sie ist, die auf dem aufgetauchten Foto zu sehen ist, dazu sagt die Wendler-Ehefrau nichts. Es kann aber wohl davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um Laura Müller handelt. Womöglich wurde das Bild nicht einmal in den USA, wo sie mit dem nach wirren Corona-Aussagen mehr denn je umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler lebt, aufgenommen.

>> Von wegen intim! Laura Müllers OnlyFans-Account ist die reinste Mogelpackung <<

Laura Müller zu Schwangerschafts-Gerüchten: „Liegt in meiner Entscheidung“

„Jede Frau sollte respektiert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen“, findet die 21-Jährige. Aktuell genieße sie ihr Leben zwar „in vollen Zügen“, sei aber „dennoch immer wieder darüber verwundert, dass mich andere Menschen in Erklärungsnot bringen“.

Dass die Öffentlichkeit es mitbekommt, wenn Nachwuchs im Hause Wendler/Müller erwartet wird, ist derweil nicht unbedingt klar. „Alles, was ich mit euch teilen möchte, liegt in meiner Entscheidung“, stellt Müller klar. Es bleibt uns also nichts anderes übrig als der Dinge zu harren, die da kommen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, Laura Müller sei schwanger – zuletzt im August.

>> Laura Müller im Playboy – hier sind die Bilder der Wendler-Freundin <<