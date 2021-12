Krasser Schritt: Hier beweist Pietro Lombardi sein Riesen-Herz

Er ist der fleischgewordene Gutmensch: Erst nimmt er Oliver Pocher samt Frau und Kindern in seinem Haus in Köln auf, als die Familie von der Flutkatastrophe heimgesucht wird. Dann schreibt er seiner Ex Sarah Engels liebevolle Zeilen auf Instagram, gratuliert ihr zur Geburt ihrer Tochter. Jetzt beweist Pietro Lombardi erneut, dass er ein Herz aus Gold hat.

Denn: Obwohl Konzerte unter 2G-Regelungen längst wieder stattfinden dürfen, sagt er seine Tour nach nur drei Terminen freiwillig ab! Auch wenn Fans im ersten Moment enttäuscht sein dürften, begründet der Kappenträger aus Köln seine Entscheidung mit ehrenwerten Worten:

„Ihr Lieben! Wie ihr wisst, steht eure Sicherheit auf meiner Tour für mich an erster Stelle. Daher muss ich jetzt eine schwere aber eine richtige Entscheidung treffen. Es tut mir wahnsinnig weh aber ich muss leider die gesamte Tour verlegen. Aufgrund der aktuellen Situation fühlt es sich einfach nicht richtig an. Die Tickets verfallen natürlich nicht, sondern ich möchte ganz bald wieder mit euch feiern können. Es tut mir unendlich leid, aber es ist aktuell für alle das Sicherste. Ich melde mich wie es weiter geht. Ich umarme euch alle! Lasst uns als Lombardi-Family jetzt so fest zusammenhalten wie noch nie!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@pietrolombardi)

Pietro Lombardi in Köln: Wann ist der Ersatztermin für die Lanxess-Arena?

Der Ersatztermin für das Pietro-Lombardi Konzert in der Lanxess-Arena wurde bereits auf den 25. März 2021 datiert. Fans müssen sich also noch ein paar Monate gedulden.

Alle bisher erworbenen Tickets und VIP-Upgrades behalten volle Gültigkeit für die Tourtermine 2022. Tickets und VIP-Upgrades für die neuen Termine im März 2022 gibt es ab sofort hier sowie an allen bekannten VVK-Stellen.

Bei Fragen zum Ticketstatus, Rückgabe oder Umtausch von bereits gekauften Tickets wendet euch bitte an die VVK-Stelle, bei der ihr die Tickets erworben habt.

