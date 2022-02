33 Fahrten ohne Führerschein: Kida Khodr Ramadan kriegt zehn Monate auf Bewährung

Zehn Monate auf Bewährung für Kida Khodr Ramadan! Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den Schauspieler, bekannt aus der Clan-Serie „4 Blocks“ am Montag verurteilt. Laut Strafbefehl muss Ramadan als Auflage außerdem 20.000 Euro an wohltätige Einrichtungen zahlen. Das teilte das Gericht am Dienstag auf Anfrage mit. Der Strafbefehl war noch nicht rechtskräftig.

Ramadan und sein Anwalt äußerten sich auf Anfrage nicht zu dem Thema. Der Schauspieler erschien nach Angaben einer Gerichtssprecherin am Montag nicht zu der Hauptverhandlung, daraufhin ging das Gericht in das sogenannte schriftliche Strafbefehlsverfahren über. Ramadan fuhr laut dem Urteil in 33 Fällen ohne Führerschein. In einem Fall ging es zugleich um Urkundenfälschung.

Ramadan spielte in der mehrfach ausgezeichneten Fernsehserie „4 Blocks“ das Oberhaupt eines kriminellen arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln, das sich mit Mord, Gewalt, Drogendeals, anderen Gangstern und den Fahndern vom LKA auseinandersetzen muss. Im richtigen Leben sagte der Schauspieler im Januar, er träume von einer Rolle als Berliner „Tatort“-Kommissar. „Das wird dann halt kein Micky-Maus-‚Tatort‘, sondern sowas ‚Miami Vice‘-Mäßiges.“ Der Sender RBB äußerte sich zurückhaltend und erklärte, man kenne den Wunsch, drehe aber jetzt mit dem neuen Berliner „Tatort“-Duo.

