Kein Make-up, keine Angst! So wird Leni Klum zum Teenie-Vorbild

Leni Klum, Tochter von GNTM-Moderatorin und Topmodel Heidi, wandelt schon auf den Spuren ihrer Mutter. Zwar hat sie noch nicht ganz den Berühmtheitsstatus, doch sie arbeitet bereits daran, ihrer Mutter den Rang abzulaufen. Und wie sollte das besser funktionieren, als direkt bei ihrer eigenen Generation anzufangen.

Und das geht natürlich am besten, in dem man zeigt: Ich bin eine von euch, ich habe die gleichen Probleme wie ihr. Denn ähnlich wie auch die Mutter hat die Tochter ein besonderes Gespür für Natürlichkeit und damit verbundene Authentizität. So zeigte sich die 17-Jährige kürzlich auf ihren Instagram-Kanal von ihrer natürlichsten Seite.

Ohne Schminke, ohne Make-up, ohne etwas Verfälschendes präsentierte sie sich dort und zeigte, dass auch eine Supermodel-Tochter nicht ohne die kleinen Tücken der Pubertät auskommt. So postete sie ein Bild von sich mit dem Hinweis „Makeup free“ und offenbarte dort ganz ungeniert ihre Hautprobleme. Denn ihre Wange zieren Pickel und weitere übliche Probleme von Akne, die junge Menschen in diesem Alter eben haben.

„Ich will ehrlich sein und zeigen, wie meine Haut und mein Körper wirklich aussehen“, wird die 17-Jährige bei „Bild“ zitiert. Zudem ist es nicht das erste Mal, dass sich Leni so zeigt. Bereits vor einem Jahr stellte sie ein Bild von sich online, dass sie ohne Schminke, dafür mit Hautproblemen zeigte. Damit könnte sich Leni zum Vorbild vieler junger Mädchen aufschwingen, die damit auch lernen, dass es auf mehr ankommt, als einen Pickel im Gesicht. Und das so eine Hautunreinheit absolut natürlich ist und jeden treffen kann. Auch eine Leni Klum.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: