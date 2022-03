Schock-Video am Tag der Scheidung von Kim Kardashian: Kanye West begräbt Pete-Davidson-Puppe

Von 2012 bis 2021 waren Kim Kardashian und Rapper Kanye West das Glamourpaar schlechthin. Exzentrische Auftritte und viel Rauschen im Boulevardblätterwald begleiteten das Paar auf Schritt und Tritt. Als Kardashian nach neun Jahren aber genug von den Eigenheiten ihres nun Ex-Mannes hatte, fand der Verlassene so gar keinen Gefallen am Single-Dasein.

Stattdessen tat er alles, um die Scheidung zu verhindern. Mal mit besseren, mal mit schlechteren Ideen. Umstimmen ließ sich die 41-Jährige trotz der vier gemeinsamen Kinder aber nicht mehr. So kam es dann am Mittwoch zu einem wichtigen Schritt auf dem Weg zur Scheidung: Kim Kardashian und Kanye West sind offiziell Single.

Während Kanye West, der inzwischen nur noch Ye heißt, sich bei der virtuellen Anhörung von seinem Anwalt vertreten ließ, war Kim, die die Scheidung vor rund einem Jahr eingereicht hatte, selbst anwesend. Richter Steve Cochran stellte ihr eine Reihe von Fragen, darunter „Ist es Ihr Wunsch, Single zu werden?“. Kardashian beantwortete alle Fragen mit „Ja“. „Es ist gewährt“, entschied der Richter und entschied außerdem, West aus Kardashians Namen zu streichen.

Die Entscheidung des Richters ermöglicht es einer Person inmitten einer komplizierten Scheidung, rechtlich als alleinstehend zu gelten, während Fragen des Sorgerechts und des Eigentums geklärt werden.

Kanye West: Schock-Video nach Richter-Beschluss

Pünktlich zur Scheidung hatte Ye eine Überraschung parat. So veröffentlichte er am Mittwochabend sein neues Video zum Song „Eazy“ mit „The Game“. Dabei wird in einem Stop-Motion-Video eine Puppe lebendig begraben, die dem neuen Liebhaber seiner Ex-Frau, Pete Davidson, verdächtig ähnlich sieht:

Ye macht auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass Davidson gemeint ist. So heißt es am Ende des Videos: „Und sie alle lebten glücklich bis an ihr Ende. Bis auf Skete – ihr wisst schon wer.“ Ob das Kardashian und ihren neuen Lover aber überhaupt interessiert, ist bislang nicht bekannt. Wirklich neu ist die Abneigung des Rappers gegenüber Davidson nämlich nicht – und das Video auch nicht die erste bizarre Aktion Yes in diese Richtung. So schießt er schon seit Monaten immer wieder verbal gegen den Neuen an der Seite von Kim und nennt ihn in seinen Posts abwertend „Skete“ anstatt Pete.

mit dpa