Julia Fox über ihre Beziehung mit Kanye West: „Er hat mich gecastet“

Vor ihrer Beziehung mit Kanye West war Julia Fox nur eingefleischten Hollywood-Fans ein Begriff. Nach diesen turbulenten sechs Wochen hat sich ihr Leben inzwischen völlig auf den Kopf gestellt, berichtet die 32-Jährige der „New York Times“. So gab es inzwischen Treffen mit Madonna oder Donatella Versace, auch auf der Mailänder Fashion Week war Fox plötzlich eine gefragte Person.

„Ich bin immer noch zu tausend Prozent ich selbst. Nichts hat sich verändert, würde ich sagen. Bis auf mit Kanye zusammen zu sein – das war ein Crashkurs im Berühmtsein“, so die New Yorkerin. „Ich habe mich definitiv als seine Freundin gefühlt. Aber ich fühlte mich auch, als würde ich in einem Casting für diese Rolle stecken – und er castete mich. Es fühlte sich an wie in einem Film.“

Der Rapper, der seinen Namen inzwischen zu „Ye“ hat ändern lassen, ist ein Exzentriker vor dem Herrn. Seine Ehe mit Ex-Frau Kim Kardashian, die seit wenigen Tagen offiziell geschieden ist, war geprägt von Glamour, Blitzlicht und Skandalen. Die Affäre mit Julia Fox dauerte nur wenige Wochen, bis zum Valentinstag. Dann beendete Fox die Liaison, wie sie erklärt.

„Es war nicht zukunftsfähig“

Bis zuletzt hatte der Musiker zudem versucht, die Scheidung zu verhindern, boykottierte er doch immer wieder die Versuche seiner Ex-Frau. Währenddessen überhäufte er Fox mit teuren Geschenken und Zuwendungen. Kostspielige Designer-Klamotten, Taschen für 10.000 Dollar oder extravagante Geburtstagspartys – nichts war zu viel.

Am Ende aber reichte dies alles nicht. Woran es nämlich fehlte, war schlicht Zeit. Nur 15 Tage hätten sich Fox und West in dieser Zeit gesehen, berichtet sie. „Ich gab mein Bestes, damit es funktioniert. Ich habe ein vollgepacktes Leben. Wie bringe ich da noch so eine große Persönlichkeit unter? Es war nicht zukunftsfähig.“

Wer das selbsternannte „größte Musikgenie der Welt“ aber kennt, weiß, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. Inzwischen hat er sich einem neuen Projekt zugewendet. Sie heißt Chaney Jones, ist 24 Jahre alt und Model Schrägstrich Influencerin. In wenigen Wochen dürfte sie ähnlich berühmt sein wie Julia Fox.

