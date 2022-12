James Bond: Wer wird der nächste 007? – Neue Details zum Nachfolger von Daniel Craig

„Mein Name ist Bond… James Bond!“ – Der berühmte Superspion Daniel Craig sorgte mit Kinokrachern wie „Casino Royale“ oder „Skyfall“ für die besten Bond-Filme aller Zeiten. Fünf Filme lang hat Craig den 007 gespielt. Trotz großem Erfolg kündigte James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli in einem Interview im Sommer 2022 an, die Figur von James Bond „neu erfinden“ zu wollen. Nach „Keine Zeit zu sterben“ ist also Schluss für den Geheimagenten. Konkretere Details nannte sie nicht. Seither tummeln sich immer mehr Spekulationen in der Kinowelt. Wer wird es also, der neue Bond? Oder wird es gar eine „Sie“?

>> James Bond: Welche Schauspieler schlüpften bereits in die Rolle als 007? <<

James Bond 007: Neue Details zum Nachfolger von Daniel Craig – Wie soll er sein?

Wie soll er nun sein, der neue Bond? Oder wird es gar eine „Sie“? Laut Medienberichten gab James-Bond-Produzent Michael G. Wilson zumindest ein kleines Detail über den Nachfolger von Daniel Craig preis: „Wir haben in der Vergangenheit versucht, uns jüngere Leute anzuschauen. Aber der Versuch, sich das vorzustellen, funktioniert nicht“, erzählte Wilson laut Medienberichten auf der 60. Jubiläumsfeier des ersten Bond-Films „Dr. No“. „Denken Sie daran, dass Bond bereits ein Veteran ist. Er hat schon etwas Erfahrung. Er ist ein Mensch, der sozusagen alle Kriege mitgemacht hat. Er war wahrscheinlich beim SAS oder so. Er ist nicht irgendein Junge von der Highschool, den man einfach so in die Rolle steckt und loslegt. Deshalb ist die Rolle für einen Mitt-Dreißiger geeignet“, führt Wilson weiter fort. Nach diesem Statement brodelt die Gerüchteküche um mögliche Bond-Nachfolger wie verrückt.

>> Hier geht’s zu den schönsten Bond-Girls der Filmgeschichte <<

Elba, Lynch, Page: Wer wird der Nachfolger von „James Bond“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Idris Elba (@idriselba) Einer der wohl am meisten umwobenen Kandidaten als Bond-Nachfolger ist Idris Elba. Bekannt aus den Krimi-Serien „The Wire“ und „Luther“ sorgte der schwarze Schauspieler 2018 höchstpersönlich für Aufregung im Netz, als er den typischen Bond-Satz postete: „Mein Name ist Elba, Idris Elba“. Um die Gerüchteküche nicht gleich sprengen zu wollen, fügte er noch kurz „Don’t believe the hype!“ – also „Glaubt nicht an den Hype!“ hinzu. Viele sind dennoch der Meinung, dass Elba das gewisse Etwas hätte, um die Rolle zu übernehmen. Auch, da Bond-Produzentin nochmals erwähnt hat, dass der nächste 007 „kein weißer Mann sein muss“.

Wann beginnen die Dreharbeiten zum neuen Bond?

Die Spekulationen beruhen wohl nur auf die heftig brodelnde Gerüchteküche: denn laut Produzent Wilson hätte noch nicht mal das Casting für den nächsten Bond-Film begonnen, „egal was andere sagen“. Seiner Kollegin Broccoli zur Folge soll es noch mindestens zwei Jahre dauern, bis die Dreharbeiten überhaupt beginnen werden. Denn James Bond „neu zu erfinden“ ist definitiv keine leichte Aufgabe.