Huch! Wie sieht Leni Klum denn plötzlich aus?

Nicht wenige der mehr als 1,1 Millionen Instagram-Follower von Leni Klum dürften sich zuletzt gewundert haben, wer denn da in ihrer Timeline auftaucht. Eine junge Frau mit rot-brauner Vokuhila, die ihre Haare auf dem Oberkopf zu einem wilden „Stachel-Look“ gestylt hat – wer kann das nur sein? Es ist tatsächlich Leni Klum!

Wer das auf den ersten Blick erkannt hat (ohne auf den Instagram-Namen zu schauen), darf sich getrost „Adlerauge“ nennen. Denn zusätzlich zu der äußerst ausgefallenen Haarpracht sind die Augen der 17-Jährigen von einem dicken schwarzen Lidstrich umrahmt. Nichts mehr zu erkennen also vom sonst so natürlichen Look und der blonden Mähne. „Meow“, schreibt sie passenderweise dazu:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leni Olumi Klum (@leniklum)

Leni Klum mit roten Haaren – aber warum?

Wenn ihr jetzt Sorge habt, dass Leni Klum ihr Aussehen dauerhaft verändert hat, können wir euch beruhigen: Die Tochter von Heidi Klum hat sich natürlich nicht von ihrer blonden Haarpracht getrennt. Bei der neuen Frisur handelt es sich lediglich um eine Perücke. Leni will also mitnichten rebellieren, sondern schlicht und einfach Geld verdienen. Wer zuvor schon auf den Hintergrund geachtet hat, sollte schnell erkannt haben, dass sie sich bei der Aufnahme des Fotos allem Anschein nach in der Maske für ein Fotoshooting befand.

Ganz so viel Erfolg wie mit ihren übrigen Fotos – die für gewöhnlich Like-Zahlen im sechsstelligen Bereich vorweisen – ist Leni Klum mit ihrem neuesten Foto zwar nicht, trotzdem haben immerhin noch über 60.000 User auf „Gefällt mir“ geklickt. Die meisten nehmen das Umstyling einfach mit Humor. „Sieht aus, als wärst du in der Show deiner Mom gewesen – zur Umstyling-Folge“, spielt einer auf „Germany’s Next Topmodel“ an. „Du machst Bill so stolz“, lautet eine weitere Anspielung – diesmal auf den Bruder von Mama Heidis Ehemann Tom Kaulitz. Und trotzdem: Die meisten dürften froh sein, wenn Leni Klum sich bald wieder in ihrem ganz natürlichen Look zeigt.

