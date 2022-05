Hopkins ist tot! „Denver-Clan“-Star stirbt im Alter von 84 Jahren

Man kennt ihn aus Filmen wie „American Graffiti“ und „The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz“: Der bekannte US-Schauspieler Bo Hopkins ist tot. Er sei im Alter von 84 Jahren einige Wochen nach einem Herzinfarkt gestorben, berichteten US-Medien am Sonntag unter Berufung auf seine Witwe. Auch auf der Webseite des Schauspielers wurde dessen Tod „mit großer Trauer“ verkündet.

Hopkins war 1938 im US-Bundesstaat South Carolina geboren worden und sammelte schon früh erste Erfahrungen auf Theaterbühnen und vor der Kamera. 1969 schaffte er mit dem Film „The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz“ den Durchbruch, es folgten Rollen in Erfolgsfilmen „Die Brücke von Remagen“ und „Getaway“ sowie in Fernsehserien wie „Der Denver-Clan“ und „Mord ist ihr Hobby“. Zuletzt war Hopkins 2020 in dem Film „Hillbilly-Elegie“ zu sehen gewesen.

