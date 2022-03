„Habe zwei Jahre darauf gewartet“: Jan Böhmermann hat „endlich“ Corona

„Ich hab‘ Corona“, sagte der hörbar verschnupfte Jan Böhmermann (40) in seinem Podcast „Fest & Flauschig“ zu Kompagnon Olli Schulz. Der Podcast wurde am Montag bei Spotify online gestellt und nach Angaben des Satirikers am Sonntag aufgezeichnet.

Es seien „echt die letzten Lutscher“, die sich im „Endspurt“ noch Corona einfingen, lästerte Schulz in dem Beitrag. „Es ist so peinlich“, pflichtete Böhmermann (41) ihm bei: „Aber es geht total rum.“

Am Donnerstag habe er noch seine ZDF-Sendung aufgezeichnet und „vier Tests gemacht“, alle negativ. Am nächsten Morgen habe er Kopfschmerzen gehabt und beim zweiten Test – „da war er, der kleine Schlawinerstrich“. Zwei Jahre habe er darauf gewartet: „Jetzt ist er da.“

Er habe Kopfschmerzen und glasige Augen, so Böhmermann. Er sei geimpft und geboostert und habe alle Podcasts von Virologe Christian Drosten gehört – da könne nichts schiefgehen.

