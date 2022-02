Promis

„My Body“: Emily Ratajkowski über Missbrauch und die tatsächliche Macht von Frauen

21. Februar 2022

Im Alter von 21 wurde Supermodel Emily Ratajkowski bekannt – mit einem Auftritt in einem skandalträchtigen Musikvideo. Die Vermarktung ihrer Sexualität sah sie als Akt der Selbstermächtigung. Inzwischen sieht sie das anders – wie sie jetzt in ihrem Buch "My Body" erklärt.