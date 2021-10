Es kehrt einfach keine Ruhe ein bei Familie Herren. Ein halbes Jahr, nachdem Entertainer Willi Herren verstarb, hat nun auch sein Vater Wilhelm das Zeitliche gesegnet. Er starb in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 86 Jahren im Altenheim.

„Ich bin mit den Kindern meines Bruders gemeinsam den letzten Weg bei meinem Vater gegangen. Wir haben seine Hand gehalten, als er starb. Das ist mir wichtig“, schildert Willis Schwester Anne-Marie, genannt „Annemie“, Herren die letzten Augenblicke im Leben ihres Vaters, der an Demenz litt, gegenüber „Express“. Willi Herrens Mutter Ute war bereits im Alter von 35 Jahren an Krebs gestorben. Mit der Hilfe von „Annemie“ hatte Wilhelm Herren den kleinen Willi aufgezogen.

„Büggel“, wie Wilhelm Herren liebevoll gerufen wurde, bezeichnet „Annemie“ als „echter kölscher Jung“, der wie Willi nichts ausgelassen habe. „Die Leute haben meinen Vater geliebt, die Anteilnahme ist schon jetzt riesig“, sagt sie. „Papa war ein Lebemann, er ist mit Willi um die Bühnen gezogen und war immer bei seinen Auftritten dabei.“

Beerdigung neben Willi Herren?

Und so scheint es nur logisch, dass Wilhelm zusammen mit seinem Sohn seine letzte Ruhe findet – also neben ihm auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt wird. „Wenn die Möglichkeit bestünde, würden wir Papa gerne neben Willi beerdigen“, verrät „Annemie“.

Bleibt zu hoffen, dass Jasmin Herren nicht dazwischenfunkt. Immer wieder hatte es zwischen Willi Herrens Witwe und der Familie des Verstorbenen öffentlich ausgetragenen Zoff um das Grab gegeben. Dabei sollte es eigentlich im Sinne aller Beteiligten sein, dass Willi – und nun auch sein Vater – in Frieden ruhen können.

