Die schönsten Models Deutschlands – das sind die Nachfolgerinnen von Klum und Schiffer

Gerade in den 90er-Jahren haben die Models aus Deutschland die Szene geprägt. Claudia Schiffer und Heidi Klum sind zwar noch aktiv, die neue Generation steht aber schon längst in den Startlöchern.

Sie prägen die Laufstege in Paris, Mailand, London und New York: die neuen Supermodels. Mit von der Partie sind auch ein paar Damen aus Deutschland. Wir stellen euch die schönsten Nachwuchsmodels Deutschlands vor.

Lorena Rae

View this post on Instagram A post shared by Lorena Rae 🦋 (@lorena)

Lorena Rae muss man nicht unbedingt darauf kommen, dass das Model aus dem beschaulichen Diepholz in Niedersachsen stammt. Lorena Rape, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich aber in den vergangenen Jahren zu den größten Models Deutschlands entwickelt.

Endgültig in der ersten Liga der Models hat sie sich positioniert, als sie 2018 fürdie legendäre Unterwäschen-Modenschau von Victoria’s Secret engagiert wurde. Nach Heidi Klum, Claudia Schiffer, Julia Stegner und Toni Garrn ist Rae erst die fünfte Deutsche, der diese Ehre zu Teil wurde.

Instagram geknackt – Tendenz natürlich steigend.

Anna Ewers

View this post on Instagram A post shared by @annaewers

Claudia Schiffer kann sie aber auch nicht da aus dem Weg gehen, auch der Name Brigitte Bardot fällt in Bezug auf Ewers immer wieder.

Esther Heesch

View this post on Instagram A post shared by Esther Heesch (@esther_heesch)

Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Esther Heesch (@esther_heesch)

Anna-Mila Guyenz

View this post on Instagram A post shared by Anna Mila (@annamilaofficial)

„taff“, teil und setzte sich durch.

Der ehemalige Juror von „Germany’s Next Topmodel“ Peyman Amin saß in der Jury und nahm sie in der Folge unter Vertrag. Spätestens nach ihrem Abitur 2014 ist Guyenz dann als Model voll durchgestartet – Wechsel zu IMG inklusive.

View this post on Instagram A post shared by Anna Mila (@annamilaofficial)

„einst schönsten Mädchen der Welt“ Thylane Blondeau, Gisele Bündchen, Gigi Hadid und Ashley Graham. Sie modelte unter anderem schon für Armani, Chanel und Diesel.

>> Fotos: Das sind die schönsten Frauen über 40 <<

Kim Riekenberg

Heidi Klum geben: Und das soll Kim Riekenberg sein. In erster Linie liegt das daran, dass 2020 ihr Debüt als Model für die Sports Illustrated gefeiert hat.

>> Das sind die berühmten Männer im Leben von Heidi Klum <<

Das ist Klum als erstes deutsches Model 1998 gelungen und damit hat die Bergisch Gladbacherin damals für große Schlagzeilen gesorgt. Kommt jetzt auch der große Karrieresprung für Riekenberg?

View this post on Instagram A post shared by Kim Riekenberg (@kriekenberg)

Instagram steigen schon rasant, die junge Frau aus dem Landkreis Osnabrück ist inzwischen auf der ganzen Welt tätig und besonders auf dem US-Markt gefragt.

Nicole Atieno

„Bunte“ erklärte Atieno, dass sie „nie schlechte Erfahrungen“ mit Rassismus erlebt habt.

Antonia Wesseloh

View this post on Instagram A post shared by Antonia Wesseloh (@antoniawesseloh)

„Stylebook“, wie sich diese beiden Welten verbinden lassen.

Adrienne Jüliger

View this post on Instagram A post shared by Adrienne Jüliger (@adriennejueliger)

David Beckhams Sohn Brooklyn abgelichtet wurde.

View this post on Instagram A post shared by Adrienne Jüliger (@adriennejueliger)

Felize Kolibius

View this post on Instagram A post shared by Felize (@felizekolibius)

Bella Hadid. Neben Auftritten für Armani wurde sie unter anderem auch schon von Gucci und Valentino gebucht.

Berit Heitmann

View this post on Instagram A post shared by Berit (@beritheitmann)

Instagram-Profil reicht schon, um zu sehen, dass Heitmann mittlerweile ganz anderes gewohnt ist als Bad Salzuflen und Möbelhäuser in der Provinz. Los Angeles, London, Mailand oder Paris – überall ist Heitmann gefragt.

Cosima Fritz

View this post on Instagram A post shared by Cosima (@cosimafritz)

Vogue die Mutter eines Models interviewt, kommt nicht allzu oft vor. Bei Cosima Fritz hatte es aber seine Gründe: Mutter Philippa unterstützte ihre Tochter in den ersten Jahren bei all ihren Model-Reisen.

Der Grund dafür war, dass sie schlichtweg noch ein Teenager war – so war es auch einst bei Naomi Campbell, ihrer Karriere hat es bekanntlich nicht geschadet. Chanel, Valentino oder Dior: In den vergangenen Jahren wurde Fritz von vielen Hochkarätern gebucht.

View this post on Instagram A post shared by Cosima (@cosimafritz)

Wir stellen euch 25 Models vor, die in erster Linie durch ihre Social-Media-Präsenz berühmt wurden – sie sind alle absolute Blickfänge.