Foto: Twocoms/Shutterstock.com
„Is there life on Mars?“, das fragte David Bowie im gleichnamigen Song in den 70er-Jahren. Dieselbe Frage dürften sich aktuell die Instagram-Follower von Demi Rose stellen. Grund dafür sind die beeindruckenden Aussichten, die das Model nun auf Social Media veröffentlicht hat.
Die 24-Jährige hat nun zwei Bilder gepostet, auf denen sie sich sinnlich auf einem weißem Bettlaken rekelt. Das Curvy Model weiß natürlich auch in diesem Fall, wie sie ihre prallen Vorzüge in Szene setzen kann.
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Zu ihren Schnappschüssen im engen Zweiteiler schreibt Rose „Life here on Mars“ („Das Leben hier auf dem Mars“). Viele ihrer über elf Millionen Follower auf Instagram werden sich fragen, wo man solche Aussichten in natura erleben kann.
Allerdings können wir verraten, dass die Engländerin nicht klammheimlich für eine wissenschaftliche Sensation gesorgt hat. So eine Mission für eine sechsstellige Anzahl an Likes zu riskieren, wäre dann auch für den verrücktesten Influencer zu viel des Guten.
Was Rose für den Mars hält, ist eigentlich auch „nur“ Jordanien – wobei das ja für eine Europäerin durchaus schon eine Reise ist. Sie tummelt sich am Wadi Rum, ein Tal im Süden des arabischen Staates, das seit 2011 ein UNESCO-Weltkulturerbe ist.
Über 400.000 Likes hat die 24-Jährige für ihren Post schon bekommen, die Aussichten lassen ihre Fans ziemlich wild werden. „Was für eine Göttin“, meint ein User. Auch über Kommentare wie „damit steht fest, dass ich auf den Mars ziehe“ oder „du bist die heißeste Frau, egal auf welchem Planeten“ wird sich Rose freuen.
Wenn sie sich nicht gerade in Jordanien rekelt, ist die Engländerin übrigens inzwischen auch gerne mal an der Seite
einer bekannten deutschen Influencerin zu sehen. Zuletzt hat Rose gemeinsame Sache mit Bonnie Strange gemacht – das ist eine Busenfreundschaft, die es durchaus in sich hat.