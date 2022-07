Corona: Luke Mockridge sagt NRW-Shows ab – Ersatztermine gibt es nicht

Nach langer Pause war Komiker Luke Mockridge erstmals wieder auf Tour. doch nun bremst den Comedian eine Krankheit aus, weshalb erneut Shows abgesagt werden müssen. Daraufhin hat er seine Tournee abgebrochen. Wegen einer Corona-Erkrankung müsse er die letzten Shows absagen, schrieb der 33-Jährige auf Instagram.

Die Shows könnten „aus produktionstechnischen Gründen nicht nachgeholt werden“. Um Tickets erstattet zu bekommen, müssten sie an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Betroffen sind Auftritte an diesem Montag in Cuxhaven, Dienstag (12. Juli) in Osterholz-Scharmbeck, Donnerstag (14. Juli) in Olsberg und Freitag (15. Juli) in Gütersloh. Schon der Auftritt auf der Seebühne in Bremen am Sonntag entfiel. Die Shows in Niedersachsen waren nach Angaben des Veranstalters zuvor teils mehrfach verlegt worden.

Mockridge war 2022 mit „A Way Back to Luckyland“ nach einer Auszeit auf die Bühnen zurückgekehrt. Zuvor hatte er im August 2021 in einem Video angekündigt, dass es 2021 keine Shows mehr mit ihm im Fernsehen geben werde. Im September verlängerte er die Auszeit auf unbestimmte Zeit.

Er selbst berichtete damals von Vorwürfen gegen ihn in sozialen Netzwerken und von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die nach eigenen Angaben einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

