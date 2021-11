Claudia Schiffer zeigt erstmals ihre Tochter Clementine

Privates bleibt bei Supermodel Claudia Schiffer gerne auch privat. Doch zum 17. Geburtstag ihrer Tochter Clementine hat die 51-Jährige mal die große Ausnahme gemacht – und ihr privates Foto-Album für ihre mehr als 1,6 Millionen Abonnenten auf Instagram geöffnet. Herausgekommen ist ein Schnappschuss ihrer Tochter.

Clementine, von Mama Claudia nur „Clemmie“ gerufen, hatte am Samstag Geburtstag und wurde zarte 17 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern. Und für ein ganz besonderes Foto, denn Claudia Schiffer zeigte bislang keine Fotos ihrer Tochter.

Dabei gibt es eigentlich keinen Grund, „Clemmie“ zu verstecken. Denn mit Blick auf das Foto wird schnell klar: Clementine ist ihrer berühmten Model-Mama wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber macht euch selbst ein Bild, hier ist das von Claudia Schiffer gepostete Foto:

„Young and sweet, only 17… Happy Birthday Clemmie – beautiful inside and out“, schreibt die stolze Mutter zum Foto auf Instagram –i hre Tochter sei jung und süß und innerlich wie äußerlich schön. Die Ähnlichkeit zur Mutter ist unverkennbar: die Haare, der Mund – alles eine jüngere Version von Claudia, die in der Kö-Disco „Checkers“ 1987 in Düsseldorf entdeckt wurde und dann die Modelwelt im Sturm eroberte.

Ein ganz normales Mädchen im Kinderzimmer

Vor allem ist aber ein ganz normales Teenager-Mädchen in ihrem ganz normalen Zimmer zu sehen. An der Wand hängen Bilder und Fotos, die 17-Jährige trägt lässige Boxershorts und ein weißes Träger-Top.

Zum Vergleich postete ihre Mutter wenig später passenderweise ein altes Foto von sich selbst. So können all ihre Fans die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter genau studieren. Wir möchten dieser Möglichkeit natürlich nicht berauben und zeigen auch das Bild, das Claudia Schiffer 1992 backstage bei einer Modeschau zeigt:

Die schüchterne blonde Schönheit aus Rheinberg am Niederrhein in NRW avancierte Ende der 1980er Jahre zum bestbezahlten und meistfotografierten Supermodel der Welt. Hunderte Male erschien sie als Motiv auf den Hochglanz-Covern der Illustrierten weltweit. Heute lebt sie längst in London, hat aber den Kontakt in die Heimat nie ganz abreißen lassen. So ist noch bis Anfang 2022 ihre Ausstellung „Captivate!“ im im Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu sehen.

