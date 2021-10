Fans trauen ihren Augen kaum. Comedian Chris Tall hat abgenommen. Aber nicht nur ein, zwei Kilogramm. Der 30-Jährige hat ganze zwölf Kilogramm abgespeckt und präsentiert sich auf Instagram schlank wie nie.

Ein Beweis gefällig? Gerne doch! So schlank kennt man Chris Tall eigentlich nicht:

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Chris Tall 💎 (@christall_official)

Laut der „Bild“ gibt es einen Grund für den heftigen Gewichtsverlust. Doch bevor ihr euch Sorgen um den Comedian macht, können wir euch beruhigen. Es sind nicht etwa medizinische Gründe, die dahinter stecken. Vielmehr sind es positive Nachrichten.

Denn: Wie die „Bild“ berichtet, soll Chris Tall endlich „Ja“ gesagt haben. Die Zeitung will erfahren haben, dass er seine langjährige Lebensgefährtin Luisa heimlich geheiratet hat. So heimlich, wie so etwas eben ablaufen kann. Denn die „Bild“ kennt zumindest auch Teile der Gästeliste der Feier, die bereits im August auf einem Schloss in der Moselregion stattgefunden haben soll.

Demnach soll sich Comedian Bastian Pastewka ebenso die Ehre gegeben haben wie RTL-Moderatorin Jennifer Knäble.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Chris Tall 💎 (@christall_official)

Das eigene Gewicht beschäftigte Chris Tall schon länger. Im August teilte er seinen Fans mit, erstmals unter der magischen 100-Kilogramm-Grenze zu sein, kündigte aber gleichzeitig an, weiter abnehmen zu wollen. Ob er eine bestimmte Diät macht, oder besonders viel Sport treibt, ist nicht bekannt. Aber die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Und auf dem Fahrrad war er auch zuletzt auf Instagram zu sehen:

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Chris Tall 💎 (@christall_official)

Mit seiner Luisa, die als Anwaltsassistentin tätig ist, ist Chris Tall schon seit Jahren zusammen. Das Paar hat auch schon gemeinsamen Nachwuchs, nämlich einen kleinen Sohn. Die Familie pendelt berufsbedingt zwischen Hamburg und Trier.

Das könnte dich auch interessieren: