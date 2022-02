Cathy Hummels posiert ohne BH – und das aus gutem Grund

Cathy Hummels hat aktuell (Stand 14. Februar 2022) über 666.000 Follower auf Instagram. Und diese staunten nicht schlecht, als die TV-Moderatorin am Sonntag ein besonderes Foto auf Instagram postete. Ein Detail fällt sofort ins Auge. Als Betrachter denkt man zwangsläufig: „Das muss ihr doch aufgefallen sein.“ Ist es auch, wie ein zweiter Blick auf den dazugehörigen Text verrät.

Cathy Hummels sitzt mit einer blauen Jeans auf einer Mauer. Im Hintergrund ist eine Hecke und eine Palme zu erkennen, doch hier geht es nicht um den Hintergrund. Zur Jeans trägt sie ein enges schwarzes Oberteil, das bei genauerem Hinsehen ziemlich durchsichtig ist und freien Blick auf ihre Brüste zulässt, da die Ehefrau des deutschen Fußball-Weltmeisters Mats Hummels von Borussia Dortmund auf dem Foto keinen Büstenhalter unter dem Top trägt.

Hier ist das Foto:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@cathyhummels)

„Ohne BH. Wie viele Frauen mittlerweile. Sollte normal sein und ist es auch. Weil ich mich wohlfühle in meiner Haut. ❤️ #mybodymychoice #sorrynotsorry #whorunstheworld“, schreibt sie zu dem Posting, das knapp 10.000 Mal kommentiert wurde. Alles andere als Zufall also! Cathy hat das Foto aus gutem Grund gepostet. Sie will ein Zeichen setzen. Das zeigen besonders die Hashtags. „#mybodymychoice“ heißt auf Deutsch nicht weniger als „Mein Körper, meine Wahl“, „#sorrynotsorry“ macht deutlich, dass es sich hier nicht um ein Versehen handelt.

Cathy Hummels: Kritik am Foto – wichtige Botschaft

Viele Kommentare unter ihrem Posting zeigen jedoch, dass nicht alle mit ihrem Posting einverstanden sind. Einige kritische Geister merken an, dass es wohl keine besonders gute Idee sei, so ein Foto in Dubai oder den Vereinigten Arabischen Emiraten aufzunehmen. In dem muslimischen Staat hält sich Cathy Hummels wie so viel Influencer oft auf und auch bei diesem Foto liegt aufgrund der Palme der Verdacht nah, das es dort entstand.

Generell posieren in letzter Zeit immer mehr prominente Frauen ohne BH auf Instagram, das Model Ireland Baldwin und Hailey Bieber, die Ehefrau von Popstar Justin Bieber, sind nur einige Beispiele des neuen Trend. Vor allem bei Abendveranstaltungen, bei denen Frauen schulter- oder rückenfreie Kleider tragen, gehört es fast schon zum guten Ton auf einen BH zu verzichten. Stattdessen kommt oft doppelseitiges Klebeband zum Einsatz.

Der entscheidende Unterschied zum aktuellen Posting: Hier geht es gar nicht um die Optik, einzig der Wohlfühl-Faktor zählt für Cathy Hummels. Und damit setzt sie ein Zeichen. Sie spricht sich nicht generell gegen das Tragen von Unterwäsche, das nicht nur beim Sport durchaus praktische Gründe haben kann, aus, sondern sagt mit dem Foto stattdessen: Mach das, was du willst – und wonach du dich fühlst.

