Von Nippes in die weite Welt – Carolin Kebekus feiert Weihnachten mit Netflix-Special

7. Dezember 2021

Carolin Kebekus hat in Köln-Nippes ein Weihnachtsspecial gedreht. "The Last Christmas Special" läuft ab dem 8. Dezember 2021 auf Netflix – bei der Location haben sich Kebekus und ihr Team etwas Besonderes einfallen lassen.