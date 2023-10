Bushido will ins „Sommerhaus der Stars“ – das sagt seine Frau Anna-Maria dazu

Im „Sommerhaus der Stars“ ist der Kampf um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro noch in vollem Gange. Mit dem Eklat in Folge sechs rund um die beiden Paare Walentina Doronina und Can Kaplan sowie Gigi Birofio und Dana Feist haben sich vor wenigen Tagen gleich zwei Paare aus dem Rennen verabschiedet. Noch ist nicht klar, wer das Preisgeld mit nach Hause nehmen darf.

>> Sommerhaus der Stars: Serkan und Samira mischen die Promi-WG auf <<

Mit dem Rapper Bushido hat die RTL-Reality-Show einen prominenten Zuschauer. Im Podcast des Radiosenders „Kiss FM“ hat sich der 45-Jährige als Fan geoutet und seinen Wunsch geäußert, einmal selbst im „Sommerhaus der Stars“ teilnehmen zu dürfen. „Seit der ersten Staffel ist das mein absolutes Topthema. Ich liebe das. Ich will da ja selber rein“, so der gebürtige Bonner.

Bushido würde sich im „Sommerhaus“ nicht triggern lassen

Zunächst wunderten sich die beiden Moderatorinnen, doch der Musiker legte nach. „Ich schwör auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein.“ Auch auf die Frage, ob der psychische Druck bei Gegenspielerinnen, wie etwa der polarisierenden Walentina Doronina, nicht zu groß werden würde, antwortet Bushido gelassen: „Ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich würde mich da hinsetzen, Füße hochlegen und mir das so reinfahren. Ich würde mich einfach neben die Leute setzen, gar nichts sagen und sie einfach nur angucken. Ich würde einfach nur da sein.“

Das größere Problem sei eher bei den Toiletten zu finden, so Bushido weiter. Denn ein WC mit fremden Menschen teilen, da sei die Grenze für den Musiker gezogen. Daher meide er auch öffentliche Toiletten. Was Bushido hingegen gut findet, sind die Nominierungen. Hier müssen sich die Kandidatenpaare gegenseitig nominieren, was das „bitchige“ in jedem heraushole, so der Rapper. Auch die Entscheidung rund um den Rausschmiss von Walentina und Can fand Bushido angemessen.

>> „Sommerhaus der Stars“-Gewinner 2023: Dieses Paar hat die besten Chancen <<

Das sagt Anna-Maria Ferchichi zur Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“