Boris Becker: Das ist die Frau an seiner Seite

Boris Becker hat die Weihnachtstage im Urlaub genossen – für ihn geht das Jahr in Dubai zu Ende. Dort verbringt er nicht nur Zeit auf der Weltausstellung Expo. Stattdessen steht für den ehemalige Weltklasse-Tennisspieler auch die ein oder andere Sporteinheit an, auch das sonnige Wetter genießt Becker selbstverständlich.

Weihnachtsgrüße mit Anzug und Hemd und eine Sporteinheit im roten Trainingsanzug – wenn sich Boris Becker aus dem Urlaub in Dubai meldet, geschieht das nicht selten mit der Selfie-Kamera und kurzes Videos. Wenn die Tennis-Legende in den Emiraten unterwegs ist, nimmt er seine knapp 300.000 Instagram-Follower nun einmal gerne mit und hält sie auf dem Laufenden.

Gerade, was Insta-Storys betrifft, ist Becker sehr aktiv. Gesichtet wurde Becker allerdings nicht nur auf der Weltausstellung, sondern auch in Dubai. Wenn man dem deutschen Winter für sommerliche Temperaturen schon entflieht, ist das aber ja auch nur sinnvoll. Dabei wurde er unter anderem von „Bild“ allerdings nicht alleine, sondern mit Doppelpack mit einer Frau.

Boris Becker war bei öffentlichen Auftritten mit Lilian de Carvalho Monteiro zu sehen

Im Herbst wurde Becker bei öffentlichen Terminen mit der 33-jährigen Lilian de Carvalho Monteiro abgelichtet. Da war sie die Frau an seiner Seite auf dem roten Teppich. Einige Monate sind seitdem vergangen – daran, dass sie an seiner Seite gesichtet wird, hat sich in der Zwischenzeit aber nichts geändert.

Zuletzt gab es Schlagzeilen um Boris Becker, die allerdings mit seinem aktuellen Wirken und Auftreten gar nichts zu tun haben. Denn bei RTL wurde ein Film über das Leben der Sport-Ikone ausgestrahlt, dabei stand besonders sein erster Wimbledon-Erfolg 1985 im Mittelpunkt. Dazu meldete sich Becker dann aber zu Wort. „Vieles ist nicht so passiert“, war sein Urteil über das Gesehene – Zufriedenheit über seine Darstellung klingt anders.

