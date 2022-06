„Mehr Arsch und mehr Brüste“: Sexismus-Skandal überschattet „Bachelorette“-Folge 2

17 Männer hoffen nach den ersten Rauswürfen der neuen „Bachelorette“-Staffel darauf, Sharon Battiste den Kopf zu verdrehen – um am Ende die letzte Rose zu bekommen. Und die Vorschau auf Folge 2 beweist: Die Date-Saison auf Thailand hat endgültig begonnen!

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in der zweiten Folge von „Die Bachelorette“ 2022 passiert und wer am Ende rausfliegt, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Wie es sich gehört, dürfen die glücklichen Kandidaten, die eine Rose erhalten haben, nach der ersten „Nacht der Rosen“ ihre Villa beziehen. Standesgemäß wird der Einzug mit Champagnerdusche und Poolparty gefeiert. Nur einer hat Sorge: Tim D. „Männer“, leitet er vor versammelter Mannschaft ein, „wichtiges Thema, weil das unser Hauptaufenthaltsort wird: Pool! Lasst uns bitte nicht alle direkt reinschiffen!“ Den empörten Aufschreien seiner Mitbewohner entgegnet der 30-Jährige: „Ja man, wir sind alles Männer!“

Ungewöhnlich geht es am nächsten Tag auch weiter: Auf Jan, Hannes, Maurice, Umut, Steffen, Lukas Charles und Tim J. wartet das erste Gruppendate. In einer Elefanten-Auffangstation müssen sie richtig anpacken – Schubkarre, Gummistiefel und Handschuhe inklusive.

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 2: Max mit Skandal-Aussage

In den Genuss des ersten Einzeldates der neunten „Bachelorette“-Staffel kommt Max, der in Folge 1 auch schon die erste Rose erhalten hatte. In einer kleinen Cessna geht es hoch hinaus – und ganz automatisch auf Kuschelkurs. Den Rest des Abends lassen die beiden in einer Villa mit traumhaftem Infinity-Pool ausklingen. Sie kommen sich zwar näher, doch einen Kuss gibt es nicht.

„Noch nicht“, möchte man fast sagen – ehe der 26-Jährige, der zuvor noch von einer guten „Bindung“ gesprochen hatte, diese Vorstellung gleich mal zerstört. Während die „Bachelorette“ im Anschluss noch von ihm schwärmt, kommt er im Gespräch mit Steffen und Emanuell ins Grübeln. „Was bei mir so ein bisschen das Problem ist, ist halt einfach so: Ich fühl mich noch nicht so sexuell hingezogen.“ Aus seiner Sicht könnte Sharon „mehr Arsch und mehr Brüste“ gut vertragen.

„Die Bachelorette“ 2022: Zwei neue Kandidaten

Besonders Emanuell stößt das böse auf. Beim Zusammensein mit Sharon in Folge eines Gruppendates offenbart er ihr, was ihm zu Ohren gekommen ist – ohne allerdings Max‘ Namen zu nennen. Zurück in der Villa berichtet er seinen Mitstreitern davon und appelliert: „Macht anderen Platz, die es ernst meinen!“

Vielleicht meinen es ja die zwei neuen Kandidaten ernst? Ja, richtig gelesen: Was in der Vorschau schon angedeutet wurde, wird Realität. Doch in der Limousine, die vor der zweiten „Nacht der Rosen“ vor der Villa hält, sitzt nicht nur ein neuer Kandidat, sondern gleich zwei: Logistiker Tom B., 33, aus Hamburg sowie Einzelhandelskaufmann Dominik, 28, aus Langweid am Lech, die aufgrund einer Corona-Erkrankung erst später dazustoßen konnten.

„Die Bachelorette“ 2022 – Folge 2: Wer fliegt raus?

Beide erhalten im Anschluss trotz der kurzen Kennenlernzeit eine der begehrten Schnittblumen. Im Gegensatz zu Moritz, Tim D. und Tom F. Mit einem blauen Auge davon kommt nach einer peinlichen Tanzeinlage Tim J.: Ihn lässt Sharon bis zum Schluss zappeln – und hält ihm bei der Rosen-Übergabe zusätzlich noch eine Standpauke.

