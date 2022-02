Babyglück bei Hollywoodstar: Jennifer Lawrence wird zum erstem Mal Mama!

Jennifer Lawrence ist Mutter geworden! Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, als erstes aber kam das amerikanische Promiportal „TMZ“ mit der News raus. Demnach brachte die 31-Jährige in den vergangenen Tagen in L.A. County in Kalifornien ihr erstes Kind zur Welt.

Allerdings ist das genaue Geburtsdatum sowie das Geschlecht noch ein großes Rätsel. Zuletzt aber wurde der blonde Hollywood-Star kurz vor Weihnachten in der Öffentlichkeit gesehen, zudem soll es Ende Januar bereits eine Babyparty gegeben haben, berichtet das Magazin weiter.

Wahrscheinlich werden wir aber noch früh genug von dem Wonneproppen erfahren. Es ist das erste Kind, das Lawrence und ihr Ehemann, der Kunsthändler Cooke Maroney, gemeinsam haben. Für die Öffentlichkeit ist sie aktuell verständlicherweise aber nicht zu erreichen. Mehrere Medien hatten bereits versucht, Kontakt aufzunehmen, bislang blieben alle Anfragen unbeantwortet, heißt es. Da scheint wohl jemand voll und ganz im Familienglück aufzugehen.