„Baby mach‘ sie an die Bluetooth Box“: Böhmermann-Schulz-Podcast „Fest & Flauschig“ bis 2025 verlängert

Für den Musikstreaming-Dienst Spotify ist „Fest & Flauschig“ eine sichere Bank: Seit 2016 gibt es den Podcast bereits, auf Spotify gehört er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Produktionen. Jetzt dürfen Jan Böhmermann (41) und Olli Schulz (48) noch mindestens bis 2025 weitermachen.

Der Satiriker Jan Böhmermann (41) und der Musiker und Moderator Olli Schulz (48) sind noch mindestens bis 2025 mit ihrem Podcast „Fest & Flauschig“ aktiv. Seit sechs Jahren gibt es das gemeinsame Projekt. Wie der Audiostreamingdienst Spotify mitteilte, wurde die Zusammenarbeit „um drei weitere Jahre verlängert“. Der regulär mittwochs und sonntags erscheinende Podcast startete „2016 als weltweit erster Spotify Exclusive Podcast“, er sei eine „konstante Größe“ im Audio-Angebot, freute sich die Chefin für Deutschland, Österreich und die Schweiz (Head of Studios bei Spotify DACH) laut Mitteilung.

Immer wieder gesellen sich auch prominente Gäste in die Welt von „Fest & Flauschig“, darunter zum Beispiel Thees Uhlmann, Ina Müller, Bela B, Heinz Strunk, Barbara Schöneberger, Ralph Ruthe, Deniz Yücel, Bill Kaulitz, Katrin Bauerfeind, Sascha Draeger oder Fynn Kliemann. Dirk von Lowtzow, Ali As oder Bjarne Mädel waren bereits mehrfach in der Sendung zu Gast.

Schätzungsweise hat der Podcast mehrere 100.000 Hörer und gehörte laut Spotify zeitweise zu den weltweit erfolgreichsten Podcast des Unternehmens.

ZDF Magazin Royale zurück aus der Sommerpause

Auch Böhmermanns TV-Standbein, die Late-Night-Satire „ZDF Magazin Royale“, kehrt am 2. September aus der Sommerpause zurück. Die satirische Late-Night-Show wird seit November 2020 immer freitagabends im Anschluss an die heute-show ausgestrahlt. Produziert wird die Sendung in Köln-Ehrenfeld.

