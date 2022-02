Atteste gefälscht oder nicht? Wendler-Streit mit Beauty-Doc geht weiter – Laura plötzlich mittendrin

Gefälscht oder nicht gefälscht, das ist hier die Frage! Im Attest-Streit zwischen Michael Wendler und dem Düsseldorfer Beauty-Doc Murat Dagdelen hat sich nun erstmals Wendlers Frau Laura Müller zu Wort gemeldet.

„Mein Ehemann Michael Wendler hat weder Dokumente noch Unterschriften, Atteste oder sonstiges gefälscht“, ließ die 21-Jährige kürzlich bei Instagram verlauten. „Der Arzt Dr. Murat Dagdelen, der dies behauptet, lügt! Ich kann das bezeugen, da ich bei der Ausstellung des Maskenattestes mit dabei war.“

Hintergrund: Der Promi-Arzt, der 2020 in Düsseldorf eine Nasen-OP bei Michael Wendler durchgeführt hatte, hatte behauptet, dass der Schlagersänger ein Attest über die Befreiung des Tragens eines Mund-Nase-Schutzes gefälscht habe.

Bislang hatte Wendler dies ausschließlich bestritten. Nun geht er noch einen Schritt weiter. In „Bild“ behauptet Wendlers Rechtsanwalt Markus Haintz, dass es insgesamt vier von Dr. Dagdelen ausgestellte Atteste gebe: zwei zur Befreiung von der Maskenpflicht und zwei zur Befreiung vom Nasenabstrich (Corona-Test).

Haintz führt aus: „Die Atteste wurden jeweils persönlich unterzeichnet von Dr. Dagdelen, in Anwesenheit von Laura Müller und meinem Mandanten. Dr. Dagdelen hat die Atteste an seinem Computer erstellt, im Nebenzimmer wurden diese gedruckt, seine Assistenz brachte die Atteste ins Behandlungszimmer und er unterzeichnete sie dort. Begründet wurden die Atteste mit der kurz vorher erfolgten Nasen-OP meines Mandanten.“ Er fordere nun eine Unterlassungserklärung: Dr. Dagdelen solle nicht weiter behaupten dürfen, Wendler kein Attest ausgestellt zu haben und ihn auch nicht der Fälschung bezichtigen.

Hat sich Laura Müller wirklich selbst geäußert?

Laut Haintz würde Müller seine Ausführungen „notfalls vor Gericht bezeugen“. Doch nicht wenige User in den sozialen Medien vermuten hinter dieser Aussage einen Bluff. Sie wollen Wendlers Handschrift in dem Instagram-Statement seiner Frau erkennen. Dafür sprächen zwei Punkte. Erstens: Müller hatte sich in den vergangenen Monaten stets aus den Angelegenheiten ihres Mannes herausgehalten. Zweitens: Wendler wählte auf seinem Telegram-Kanal ähnliche Worte in Bezug auf den Streit mit Dr. Dagdelen, der sich nicht weiter zu den Ausführungen Wendlers geäußert hat.

