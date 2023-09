Finale von „Love Island“ 2023: Wird dieses verliebte Paar am Ende gewinnen?

Die aktuelle Ausgabe von „Love Island“ sorgt wieder mal für ordentlich Gesprächsstoff auf den heimischen Sofas. Das Ziel: Zehn junge Menschen müssen sich so schnell wie möglich verlieben, dürfen sich dabei aber nicht nur auf einen Islander fixieren. Wer Single bleibt, fliegt raus, wer das „Perfect Match“ abbildet, siegt gemeinsam als Paar.

Am Ende dreht sich alles um die Frage „Wer hat gewonnen?“. Tonight News führt euch durch die aktuellen Favoriten der Zuschauer und weiß, wer womöglich das größte Potenzial hat, als Siegerpaar der Staffel herauszutreten.

Wann ist das Finale von „Love Island“ 2023?

Am Montag, 2. Oktober, startet das große Finale von „Love Island“ 2023, live um 20.15 Uhr auf RTL2. Moderiert wird die Sendung von Sylvie Meis und Sänger und Moderator Oli P.

Wer gewinnt „Love Island“ 2023?

Fast täglich kommt es zu einem schmerzlichen Exit: Angehende Paare werden auseinandergerissen und neu zusammengemischt. Wer musste die Traum-Villa auf Griechenland bereits verlassen? Wer konnte sich nicht verlieben?

Aktuell haben noch folgende zehn Islander die Chance auf einen Sieg:

Die Kandidatinnen bei „Love Island“ 2023:

Vanessa (21) – raus in Folge 8

Jenny (21)

Alessandra (26) – raus in Folge 13

Evi (28)

Laura (23)

Celine (24) – raus in Folge 9

Vanessa (24)

Lucie (23) – raus in Folge 13

Jeanine (27)

Die Kandidaten bei „Love Island“ 2023:

Hannes (24)

Leon (25)

Ray (26) – raus in Folge 7

Fabi (26) – raus in Folge 13

Luca (27)

Daniel (31) – raus in Folge 8

Robert (30) – raus in Folge 9

Derryl (30) – raus in Folge 13

Angelo (34)

Jan (27) – raus in Folge 13

Leandro (23)

Gewinnen Leon und Laura?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Sie sehen die Zuschauer ganz weit vorne: Leon und Laura. Die beiden bilden seit Sekunde eins ein Dreamteam ab, tauschen Zärtlichkeiten aus und können die Augen kaum voneinander lassen. Von außen betrachtet ein hübsches Paar, auf dem „Love Island“-Instagramkanal berichten Fans allerdings von genereller Unentschlossenheit: „Von den anderen traue ich es am ehesten noch Laura und Leon zu, ein paar Wochen zusammen zu bleiben.“

Auch Kritik macht sich bemerkbar: „Bei Leon fehlt mir die Ernsthaftigkeit – und Laura hat gegen Jeanine geschossen, das fand ich nicht so schön.“ Es steht den beiden frei, so neckisch miteinander und untereinander umzugehen. Womöglich kostet den beiden ihr Verhalten am Ende allerdings den „Love Island“-Exit.

Gewinnen Luca und Jenny?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von • J E N N Y • Love Island 2023🏝️ (@_jenny_2000_)

Sie, die Zwillingsschwester von Islanderin Vanessa, die bereits gehen musste; er, selbstständiger Unternehmer im Social-Media-Business. Optisch geben sie ein passendes Paar ab, das finden auch die Fans. Unter einem Post auf dem „Love Island“-Instagramkanal schreiben Nutzer: „Seitdem Fabi und Alessa raus sind, bin ich für Luca und Jenny. Sie sind die sind das zweitstärkste Couple!“, und: „Ich hoffe, Luca und Jenny holen sich den Sieg.“

Klingt, als würde sich mit Luca und Jenny ein Favoritenpaar anbahnen!

Gewinnen Evi und Leandro?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Ebenso hoch gehandelt wird das Couple aus Evi und Leandro. Vor kurzem turtelte sie noch mit Islander Jan (wie auf dem Insta-Post zu sehen), dieser musste allerdings in Folge 13 heimfliegen.

Kandidatin Evi versucht es neuerdings mit Leandro – und wird nicht nur von ihm, sondern auch von Zuschauern als „ehrlichste Islanderin von allen“ gesehen. Auf Instagram schreiben diese: „Auch wenn sie sich nicht entscheiden kann hat sie bewiesen, dass sie für andere Menschen einsteht und Courage zeigt!“, und: „Evi ist immer offen und ehrlich, sagt ihre Meinung. Es wäre schön, wenn sie gewinnt. Sie hat von den Zuschauern das Herz gewonnen!“ Ehrlichkeit – eine gefährlich gute Eigenschaft für ein Gewinnerpaar.

Fabi und Alessa müssen als erstes Couple gehen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Die „Love Island“-Fans haben am Montagabend (25. September) entschieden: Bei einem Live-Exit-Voting sammelten die beiden mit Abstand am meisten Stimmen (52 Prozent), gefolgt von Angelo und Jeanine sowie Hannes und Vanessa.

Fabi und Alessa melden sich nach dem Exit auf dem „Love Island“-Instagramkanal zu Worte: „Viele Höhen, viele Tiefen. Und trotzdem immer wieder zusammengefunden. Wir gucken jetzt auf jeden Fall in die Zukunft und freuen uns auf das, was kommt!“, sagt Fabi und schaut seiner Alessandra verliebt in die Augen. Ob es bei den beiden auch außerhalb der TV-Blase am Knistern bleibt?

