Was kann diese Frau eigentlich entstellen? Seit Anfang Januar ist bekannt, dass Lena Gercke schwanger ist. Vielen Frauen merkt man die Strapazen einer Schwangerschaft an, doch an ihr scheint das alles bislang spurlos vorüberzugehen.

Fleißig postet die erste „GNTM“-Siegerin der Geschichte seit der Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft Bild um Bild auf Instagram und hält ihre mehr als 2,6 Millionen Follower so stets auf dem neuesten Stand. Und die scheinen sich neben dem Wohlbefinden des Babys vor allem für Lena Gerckes Brüste zu interessieren, die ordentlich an Masse gewonnen zu haben scheinen:

Zugegeben: Auch auf ihrem jüngsten Schnappschuss springt einen die „neue“ Oberweite fast an. Im grauen, mit Spitze verzierten BH räkelt sich die 32-Jährige in einem Bett. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, streift sie ihre Haare nach hinten und schaut dabei verträumt in die Kamera. Der Schlafzimmerblick im Gercke-Style.

Und ja, die 32-Jährige hat an der Brust ordentlich zugelegt. Doch wir fragen uns beim Betrachten des Gesamtkunstwerks tatsächlich, ob Lena Gercke während ihrer Schwangerschaft vielleicht immer schöner wird.

Um der Sache etwas genauer auf den Grund zu gehen, haben wir ihr Instagram-Profil mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Hier wurde die Katze aus dem Sack gelassen:

Einen Monat später sah das Ganze dann so aus:

Klar, hier wurde geschickt der Baby-Bauch kaschiert. Aber ist sie nicht schön?

Ihr glaubt, das sogenannte Schwangerschaftsglühen sei ein Mythos? Hier ist der Beweis, dass dem nicht so ist:

Zwei Fragen haben wir im Verlaufe dieses Artikels gestellt. Frage eins: Was kann diese Frau eigentlich entstellen? Antwort: nichts. Frage zwei: Wird Lena Gercke während ihrer Schwangerschaft immer schöner? Antwort: definitiv! Auf diesem Wege wünschen wir ihr und auch Freund Dustin Schöne für die anstehende Zeit weiterhin nur das Beste und freuen uns darauf, stets über den aktuellen Stand der Dinge informiert zu werden.