1-gegen-1 mit Wladimir Putin! YouTube-Boxer bekommt für diese Idee einen Shitstorm

In den USA ist Jake Paul bereits eine Skandalnudel. Der YouTuber hatte in der Vergangenheit die eine oder andere Aktion, die für ordentlich Kontroversen im Netz sorgte. So wird dem Internetstar nicht selten unangebrachtes Verhalten vorgeworfen, auch Vorwürfe von sexuellen Anzüglichkeiten musste er sich schon anhören.

Neben seiner Tätigkeit als Influencer und Connaisseur für heikle Themenfelder versucht sich der 25-Jährige in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder als Boxer und hat dort durchaus beachtliche Siege vorzuweisen. Seine letzte Idee aber brachte ihm einen ordentlichen Shitstorm ein.

Via Twitter und Instagram kündigte der in Cleveland geborene Paul am Donnerstag, den 3. März, einen Kampf zwischen ihm und Wladimir Putin an. „Große Neuigkeiten. Tickets werden nächste Woche verkauft.“ heißt es in dem Post. Ein mit Photoshop bearbeitetes Bild zeigt dabei Paul und Putin in klassischer Boxermanier.

Big news. Tickets on sale next week. #PaulPutin brought to you by @TimJDillon promotions. pic.twitter.com/O45FjVRxd8 — Jake Paul (@jakepaul) March 3, 2022

Allerdings fand die Netzgemeinde den Gag alles andere als lustig. Dort hagelte es massive Kritik an dem Post. „Sich buchstäblich über einen Weltkrieg lustig machen? So erwachsen“, „Dieser Tweet ist nicht das Richtige, Bruder“, oder „Wie kann das überhaupt lustig sein?“, war dort des Öfteren zu lesen.

Wenige Tage zuvor erklärte Paul noch seine Solidarität mit der Ukraine und sein Beileid mit den Opfern des Krieges. Mit dieser Aktion konterkarierte er seine zuvor gewählten Worte jedoch wieder. Aber wer über 20 Millionen Follower auf Youtube und knapp 19 Millionen bei Instagram hat, dem wird so ein kleiner Shitstorm wahrscheinlich wenig ausmachen.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: