GNTM 2022 Gewinnerin Lou-Anne: Sie ist „Germany’s Next Topmodel“

Endlich ist es soweit: Die Gewinnerin der 17. Staffel GNTM fest – Lou-Anne ist damit „Germany’s Next Topmodel 2022“. Wie sich Lou-Anne im GNTM-Finale geschlagen hat, erfahrt ihr hier. Außerdem zeigen wir euch die schönsten Bilder der GNTM-Gewinnerin von 2022.

GNTM 2022 Finale: So verlief die Finalshow

Neben diversen Catwalks mussten die Finalistinnen von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 ihr Können auch bei einem Live-Fotoshooting mit der Starfotografin Ellen von Unwerth unter Beweis stellen.

Vor den Augen eines Millionenpublikums zu performen fiel einigen Kandidatinnen leichter, als anderen. Lou-Anne überzeugte nicht nur Heidi, sondern auch ihre Gäste von sich.

Die Platzierungen im GNTM-Finale im Überblick:

Platz 5: Anita

Anita Platz 4: Noella

Noella Platz 3: Martina

Martina Platz 2: Luca

Luca Platz 1: Lou-Anne

GNTM 2022 Finale: Lou-Anne ist die Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ 2022

Dass sie das Zeug zum Model hat, hat die gelernte Friseurin Lou-Anne, die immer wieder mit Superstars wie Madonna oder Katy Perry verglichen wird, während ihrer dreimonatigen GNTM-Reise oftmals bewiesen. Sowohl die Fans als auch Modelmama Heidi Klum waren von der Topmodel-Kandidatin immer wieder begeistert. Ihr winken durch ihren Sieg nicht nur Aufmerksamkeit und ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, sondern auch das Cover der Haper’s Bazaar, einer der bekanntesten Modezeitschriften Deutschlands!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝔏𝔬𝔲-𝔄𝔫𝔫𝔢 𝔊. (@louanne_louisa)

GNTM 2022 Gewinnerin Lou-Anne: So reagieren die Fans auf ihren Sieg

Wer bei GNTM gewinnen soll, ist jedes Jahr sehr umstritten. Verschiedene Fanlager führen die unterschiedlichsten Argumente an, warum ihre jeweilige Favoritin zu „Germany’s Next Topmodel“ gekürt werden sollte. Daher reagieren die Fans auch in diesem Jahr auf Lou-Annes Sieg sehr unterschiedlich.

Check ich nicht. Luca war deutlich die bessere heute. Aber gut. Glückwunsch an Lou und wir lesen uns zu #GNTM 2023 wieder, Twitter. — 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕒 (@PlanetaryGoGo) May 26, 2022



Manch ein User findet Heidis Entscheidung begründet, manch einer unfair.

