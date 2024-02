Der Eurovision Song Contest steigt 2024 Jahr in Schweden. In Malmö wird am 11. Mai der neue ESC-Gewinner gekrönt. Zuvor aber wird es in Deutschland noch einen Vorentscheid geben. Wir haben alle Informationen für euch, welche Künstler sich beim Vorausscheid präsentieren, wie das Voting abläuft und wo die Show stattfindet.

Eurovision Song Contest 2024: Wann findet die Show zum deutschen Vorentscheid statt?

Die Show, die unter dem Titel „Das deutsche Finale“ ausgestrahlt wird, findet am Freitag, den 16. Februar 2024, statt. Präsentiert wird die Show wieder vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) und um 22.05 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

ESC 2024 deutscher Vorentscheid: Wo findet die Show statt?

Zuletzt erhielt Köln die Ehre als Austragungsort, in diesem Jahr bekam Berlin den Zuschlag, wo die Show am 16. März 2024 aus dem Studio Adlershof ausgetragen wird.

ESC-Vorentscheid 2024 in Berlin: Wo gibt es Tickets zu kaufen?

Noch ist nicht bekannt, ob der Vorentscheid wie im vergangenen Jahr vor Publikum ausgetragen wird. Falls dem so ist, startet der Vorverkauf vermutlich zwei bis drei Wochen vor dem großen ESC-Vorentscheid-Abend.

Die Tickets kosteten bisher pro Person 29 Euro (plus Gebühren), die Karten waren hier bestellbar.

Wer moderiert den ESC-Vorentscheid 2024?

Zum bereits achten Mal übernimmt Moderatorin Barbara Schöneberger den Job als Gastgeberin beim ESC-Vorentscheid. Als Gäste hat sie Florian Silbereisen, Mary Roos, riccardo Simonetti, Alli Neumann, Lord Of The Lost, Conchita Wurst und Rea Garvey eingeladen.

Schöneberger moderierte die deutsche ESC-Vorentscheidshow bislang 2014 bis 2017 sowie 2019 (mit Linda Zervakis) und außerdem 2022 und 2023. In den Coronajahren 2020 und 2021 gab es keinen Vorentscheid.

Welche Künstler treten beim deutschen Vorentscheid in Berlin an?

Um Deutschland beim ESC zu vertreten, haben sich knapp 700 Künstler beworben. Die Frist endete am 5. Oktober 2023. Anschließend wählt der NDR und dessen Expertenteam aus den Bewerbungen die Teilnehmer für den Vorentscheid aus. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Deutscher ESC-Vorentscheid 2024: Diese Acts sind sicher dabei – Startreihenfolge

Mittlerweile steht fest, wer beim ESC-Vorentscheid um das Ticket für den ESC in Malmö antreten darf:

NinetyNine mit „Love On A Budget“ (YouTube-Link) Leona mit „Undream You“ (YouTube-Link) Isaak mit „Always On The Run“ (YouTube-Link) Galant mit „Katze“ (YouTube-Link) Floryan mit „Scars“ (YouTube-Link) Bodine Monet mit „Tears Like Rain“ (YouTube-Link) Ryk mit „Oh Boy“ (YouTube-Link) Marie Reim mit „Naiv“ (YouTube-Link) Max Mutzke mit „Forever Strong“ (YouTube-Link)

Galant sind die 26-jährige Mona aus München und der 29-jährige Paul aus Mannheim. Als Electropop-Gruppe mit Einflüssen der Neuen Deutschen Welle lassen sie sich von den Größen dieser Ära inspirieren. Isaak hingegen könnte der Weg vom Straßenmusiker auf die große ESC-Bühne bevorstehen: 2011 präsentiert er sein Talent im Rahmen der TV-Castingshow „X Faktor“ erstmals einem Millionenpublikum und gewinnt 2021 die digitale Talentshow „Show your Talent“.

Für Leona stand nach dem Abitur fest: Es gibt nur noch die Musik und keinen Plan B. Früh entdeckte die 20-jährige Wahl-Hamburgerin die Möglichkeiten, die ihr die Welt von Social Media bietet, und erarbeitete sich mit ihrer Musik auf den gängigen Plattformen schnell eine beachtliche Fanbase. Bodine Monet, Niederländerin mit kanadischen Wurzeln, hat mit der Musik ebenfalls ihre Lebensbestimmung gefunden. Mit 14 Jahren schaffte sie es bereits ins Finale von „The Voice Kids“, heute konzentriert sich die 23-Jährige ausschließlich auf ihre Karriere als Singer-Songwriterin.

Floryan hat mit „Scars“ die Entscheidungsshow von „Ich will zum ESC!“ gewonnen. Damit erhält er den letzten noch freien Platz im deutschen Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“. Der 28-jährige Sänger aus Künzelsau hat sich am Donnerstagabend in der Liveshow gegen seine Mitkandidaten Anne Im und Luca M. Wefes durchgesetzt. Eigentlich wären sie im Teilnehmerfeld zu viert gewesen, doch einen Tag vor der Show musste Bibiane Z krankheitsbedingt ihre Teilnahme absagen. Floryans nächste Hürde auf seinem Weg zum ESC steht am 16. Februar an.

20 Jahre nach Istanbul will auch Max Mutzke noch einmal auf die große ESC-Bühne. Die deutsche ESC-Koryphäe gewann zuletzt 2004 den deutschen Vorentscheid und erreichte im ESC-Finale in Istanbul den achten Platz. Der heute 42-Jährige hat sich seitdem in der deutschen Musikszene erfolgreich als Sänger und Songwriter etabliert. Mit Marie Reim, der Tochter von Schlagerstar Michelle und dem Sänger Matthias Reim, macht sich zudem eine aufstrebende Schlagersängerin auf den Weg, das deutsche Finale des ESC zu erobern.

Außerdem auf der Liste: Der 24-jährige Sänger und Songwriter NinetyNine kommt mitten aus dem Herzen Hamburgs. Seinen Künstlernamen erklärt der als Daniel Leon Schmidt geborene Newcomer mit seinem Geburtsjahr 1999 und seiner Größe von 1,99 Metern. Der Musiker ist Multiinstrumentalist und arbeitet als erfolgreicher Songwriter. Last but not least: Schafft es Ryk im zweiten Anlauf zum ESC? In diesem Jahr möchte er die Herzen mit Streichern und Klavier erobern.

Chance auf Wildcard für den ESC-Vorentscheid 2024

Zudem gibt es eine Wildcard zu gewinnen: Über das Format „Ich will zum ESC“ mit den prominenten Coaches Rae Garvey und Conchita Wurst haben diese 15 Kandidaten aus ganz Deutschland die Chance, sich einen Platz beim ESC-Vorentscheid zu sichern. Die sechsteilige Doku-Reihe startet am Donnerstag, 25. Januar 2024, in der ARD-Mediathek.

In Folge 6, am Donnerstag, 8. Februar 2024, entscheidet sich live um 22 Uhr in der ARD-Mediathek oder im NDR-Fernsehen, wem die Ehre zugeteilt wird.

Im vergangenen Jahr übernahm diese Wildcard-Funktion ein TikTok-Voting: Dieses entschied Ikke Hüftgold mit seinem Song „Lied mit gutem Text“ mit 52 Prozent für sich. Das Ergebnis wurde am 4. Februar live auf eurovision.de um 18 Uhr mitgeteilt.

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Abstimmung beim ESC-Vorentscheid folgt in der Regel eigenen, aber einfachen Regeln: Wer die meisten Punkte zählt, darf nach Malmö fahren. Das Voting lief bisher nach einem mehrstufigen Verfahren: 50 Prozent der Punkte vergibt die Jury während der Show. Die andere Hälfte setzte sich aus den Zuschauerstimmen im Netz und den Televotings zusammen.

Online konnten Fans ihre Stimme bereits vorab für ihren Favoriten abgeben. Über das Verfahren des ESC-Vorentscheids 2024 sind allerdings noch keine genaueren Infos bekannt.

ESC-Vorentscheid in Berlin: Wie geht es nach der TV-Show weiter?

Der Gewinner der Show wird Deutschland dann am 11. Mai 2024 in Malmö in Schweden beim ESC-Finale vertreten. Die Show wird im ARD übertragen.

Wer hat beim ESC-Vorentscheid 2023 gewonnen?

Gewonnen hat im vergangenen Jahr die Hamburger Rock Band Lord Of The Lost, die sich gegen ihre sieben Mitbewerber durchsetzen konnte. Das Quartett vertrat Deutschland somit am 13. Mai in Liverpool mit dem Song „Blood & Glitter“, sicherte sich vor Ort allerdings nur den letzten Platz.

