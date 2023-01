Eurovision Song Contest: Deutscher Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ in Köln – alle Infos zur Show

Der Eurovision Song Contest steigt in diesem Jahr in England. In Liverpool, der Stadt in der die Beatles gegründet wurden, wird am 13. Mai der neue ESC-Gewinner gekrönt. Zuvor aber wird es in Deutschland noch einen Vorentscheid geben. Wir haben alle Informationen für euch, welche Künstler sich beim Vorausscheid präsentieren, wie das Voting abläuft und wo die Show stattfindet.

Eurovision Song Contest 2023: Wann findet die Show zum deutschen Vorentscheid statt?

Die Show, die unter dem Titel „Unser Song für Liverpool“ ausgestrahlt wird, findet am Freitag, den 3. März 2023, statt. Präsentiert wird die Show wieder vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) und um 22.20 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid: Wo findet die Show statt?

Zunächst hatten sich Leipzig, Berlin, Köln und München als Austragungsort bemüht. Am Ende bekam Köln den Zuschlag, wo die Show am 3. März 2023 in den MMC Studios, eines der führenden Film- und Fernsehstudios in Deutschland, ausgetragen wird.

Eurovision Song Contest 2023: Wer moderiert die Show „Unser Song für Liverpool“?

Wie in den vergangenen Jahren übernimmt auch am 3. März 2023 wieder Moderatorin Barbara Schöneberger den Job als Gastgeberin beim Vorentscheid.

ESC 2023: Welche Künstler treten beim deutschen Vorentscheid in Köln an?

Um Deutschland beim ESC zu vertreten, haben sich über 350 Künstler bereits beworben. Die Frist endete am 28. November 2022. Anschließend werden der NDR und dessen Expertenteam aus den Bewerbungen die Teilnehmer für den Vorentscheid auswählen. Welche das sind, ist bislang noch nicht klar. Allerdings gibt es bereits eine Liste von Bewerbern, die Deutschland vertreten möchten. Dort tauchen unter anderem Ikke Hüftgold, Will Church oder auch Thomas Godoj mit Beiträgen auf.

Zudem gibt es ein weiteres Voting über TikTok, welches vom 27. Januar bis zum 3. Februar andauert. Dort können Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool eingereicht werden. Doch Vorsicht: Auch hier wird vorher vom NDR redaktionell gefiltert und geprüft, wer potentiell geeignet ist und wer nicht.

Wer dieses Voting für sich entscheidet, ist automatisch beim Vorentscheid dabei. Das Ergebnis wird am 4. Februar live auf eurovision.de um 18 Uhr mitgeteilt.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid: Wie funktioniert das Voting bei „Unser Lied für Liverpool“?

Wie ihr dann beim Finale für euren Favoriten stimmen könnt, ist noch nicht bekannt. Sobald die Planungen zum Vorentscheid abgeschlossen sind, soll es dazu neue Informationen geben. Auch ein Online-Voting soll es geben.

Eurovision Song Contest 2023 Vorentscheid in Köln: Wo gibt es Karten zu kaufen?

Da der Vorentscheid auch vor Publikum ausgetragen werden soll, wird es auch Eintrittskarten für Fans zu kaufen geben. Wann und wo diese erhältlich sind, ist bislang allerdings noch nicht klar.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid in Köln: Wie geht es nach der TV-Show weiter?

Der Gewinner der Show wird Deutschland dann am 13. Mai in Liverpool in Großbritannien beim ESC-Finale vertreten. Die Show wird von der ARD ab 21 Uhr übertragen.