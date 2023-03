Eurovision Song Contest: Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ in Köln – die Infos

Der Eurovision Song Contest steigt in diesem Jahr in England. In Liverpool, der Stadt in der die Beatles gegründet wurden, wird am 13. Mai der neue ESC-Gewinner gekrönt. Zuvor aber wird es in Deutschland noch einen Vorentscheid geben. Wir haben alle Informationen für euch, welche Künstler sich beim Vorausscheid präsentieren, wie das Voting abläuft und wo die Show stattfindet.

Eurovision Song Contest 2023: Wann findet die Show zum deutschen Vorentscheid statt?

Die Show, die unter dem Titel „Unser Song für Liverpool“ ausgestrahlt wird, findet am Freitag, den 3. März 2023, statt. Präsentiert wird die Show wieder vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) und um 22.20 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid: Wo findet die Show statt?

Zunächst hatten sich Leipzig, Berlin, Köln und München als Austragungsort bemüht. Am Ende bekam Köln den Zuschlag, wo die Show am 3. März 2023 in den MMC Studios, eines der führenden Film- und Fernsehstudios in Deutschland, ausgetragen wird.

Eurovision Song Contest 2023: Wer moderiert die Show „Unser Song für Liverpool“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Barbara Schöneberger (@barbara.schoeneberger)

Wie in den vergangenen Jahren übernimmt auch am 3. März 2023 wieder Moderatorin Barbara Schöneberger den Job als Gastgeberin beim Vorentscheid.

ESC 2023: Welche Künstler treten beim deutschen Vorentscheid in Köln an?

Um Deutschland beim ESC zu vertreten, haben sich über 350 Künstler bereits beworben. Die Frist endete am 28. November 2022. Anschließend wählte der NDR und dessen Expertenteam aus den Bewerbungen die Teilnehmer für den Vorentscheid aus. Welche das sind, ist nun auch bekannt. So finden sich prominente und weniger prominente Namen auf der Liste. Das sind die Teilnehmer beim Vorentscheid:

Will Church – „Hold On“

Patty Gurdy – „Melodies Of Hope“

TRONG – „Dare To Be Different“

Lonely Spring – „Misfit“

Anica Russo – „Once Upon A Dream“

Lord Of The Lost – „Blood & Glitter“

Frida Gold – „Alle Frauen in mir sind müde“

René Miller – „Concrete Heart“

Ikke Hüftgold – „Lied mit gutem Text“

Zudem gab es ein weiteres Voting über TikTok, welches vom 27. Januar bis zum 3. Februar andauerte. Dort konnten Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool eingereicht werden. Hier wurde vorher vom NDR bereits redaktionell gefiltert und geprüft, wer potentiell geeignet ist und wer nicht.

Dieses Voting entschied Ikke Hüftgold mit seinem Song „Lied mit gutem Text“ mit 52 Prozent für sich, womit er ebenfalls beim Vorentscheid dabei sein wird. Das Ergebnis wurde am 4. Februar live auf eurovision.de um 18 Uhr mitgeteilt.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid: Wie funktioniert die Abstimmung bei „Unser Lied für Liverpool“?

Die Abstimmung beim ESC-Vorentscheid folgt eigenen, aber einfachen Regeln: Wer die meisten Punkte zählt, darf nach Liverpool fahren. Das Voting läuft nach einem mehrstufigen Verfahren: 50 Prozent der Punkte vergibt die Jury während der Show. Die andere Hälfte setzt sich aus den Zuschauerstimmen im Netz und den Televotings zusammen.

Online konnten Fans ihre Stimme bereits seit Freitag, 24. Februar, für ihren Favoriten abgeben. Das Voting im Netz ist noch bis kurz vor Beginn des Vorentscheids am 3. März, bis 22 Uhr, möglich.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid: Wer hat gewonnen?

Gewonnen hat am Ende die Hamburger Rock Band Lord Of The Lost, die sich gegen ihre sieben Mitbewerber durchsetzen konnte. Das Quartett wird Deutschland somit am 13. Mai in Liverpool mit dem Song „Blood & Glitter“ vertreten.

Die Band setzte sich sowohl beim Publikumsvoting durch (146 Punkte), als auch bei den Gesamtpunkten (189 Punkte). Lediglich die Jury favorisierte Will Church mit 90 Punkten, hier holten Lord Of The Lost 43 Zähler.

Eurovision Song Contest 2023 Vorentscheid in Köln: Wo gibt es Tickets zu kaufen?

Da der Vorentscheid auch vor Publikum ausgetragen wird, gab es auch Eintrittskarten für Fans zu kaufen. Der Vorverkauf lief seit dem 5. Februar. Die Tickets kosteten jeweils 29 Euro plus Gebühren, die Karten waren hier bestellbar.

ESC 2023 deutscher Vorentscheid in Köln: Wie geht es nach der TV-Show weiter?

Der Gewinner der Show wird Deutschland dann am 13. Mai in Liverpool in Großbritannien beim ESC-Finale vertreten. Die Show wird von der ARD ab 21 Uhr übertragen.