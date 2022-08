Die Jagd mit dem Greifvogel hat eine Jahrhunderte alte Tradition. Auch heute noch gehen Menschen mit Vögeln auf Jagd. Für eine Falknerin aus Brandenburg ist ein Berliner Park das Jagdrevier. Zumindest im vorderen Körperabschnitt ist der mythologische Greif übrigens ein Vogel.

Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Im Berliner Park rund um das Schloss Charlottenburg ist es noch ruhig. Die ersten Jogger drehen ihre Runden, als Andrea Badouin mit Habichtdame Thora auf dem Arm den Stadtpark betritt. Thora ist aufgeregt. Es ist eine ihrer ersten Runden draußen. Den Sommer über hatte sie Pause. Für Greifvögel hat die Saison begonnen – es geht wieder auf Beizjagd.

Andrea Badouin ist mit ihrer Teampartnerin, wie sie Thora nennt, nicht allein. Freundin Katja Heumann begleitet sie. Die 40-Jährige hat ihre zwei Jagdhunde Luna und Angel dabei. Neben Heumann steht eine Kiste. Es rappelt und schabt darin. Die Jägerin hat ihre drei Frettchen mitgebracht. Für den sechs Monate alten Merlin ist es heute die erste Jagd.

Etwa zwei bis drei Mal wöchentlich geht Badouin mit ihrer Habichtdame in der Beizsaison von September bis etwa März auf Jagd. Mit einem Bekannten teilt sie sich ein Jagdrevier im Brandenburger Forst. Auf Einladung der Eigentümer geht es aber regelmäßig auch in den Schlosspark Charlottenburg. Dann werden Kaninchen gejagt. „Die Jagd mit den Tieren soll den Bestand im Park dezimieren“, erklärt Heumann. Für die Stadtjagd brauchen sie eine Genehmigung der Berliner Forste.

Im Schlosspark Charlottenburg haben sich die zwei Frauen mit ihren Tieren auf die Suche nach dem Wild gemacht. Die Hunde sind von der Leine los. Gezielt rennen sie zu einem Kaninchenbau in ein Gebüsch. Heumann lässt die Frettchen aus ihrem Käfig. Schnell sind die kleinen, grau-weißen Tiere im Gebüsch verschwunden. Es ist still. „Sie sind noch drin“, ruft Heumann der in einigen Metern Entfernung wartenden Badouin zu. Thora blickt aufgeregt hinüber zum Busch. Sie weiß, worum es hier heute geht.

