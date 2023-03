Unnützes Wissen

Zu wessen typischen Erkennungszeichen gehören Gamaschen?

13. März 2023

Zu wessen typischen Erkennungszeichen gehören Gamaschen? Dagobert Duck.

PRODUKTION - 09.03.2023, Bayern, Schwarzenbach An Der Saale: Eine Donald Duck (r) und eine Dagobert-Figur steht in der Sammlung Severin im Erika-Fuchs-Haus - Museum für Comic und Sprachkunst. Benannt ist es nach der Übersetzerin der Donald-Duck-Comics, die mehr als 50 Jahre hier lebte. (zu dpa "Comics in Krisen: Erika-Fuchs-Haus mit vielfältigem Programm") Foto: Daniel Vogl/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur im vollen Format und in Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Erika-Fuchs-Haus - Museum für Comic und Sprachkunst. +++ dpa-Bildfunk +++