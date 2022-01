Die warme Jahreszeit kündigt sich an – und damit auch die Saison der kurzen Röcke, knappen Shorts und sexy Kleider. Für die große Mehrheit der Menschen heißt das: Die Haare müssen ab, unter den Achseln, an den Beinen, in der Bikinizone. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Methoden, mit denen Frauen die lästigen Härchen entfernen können. Das IPL-Gerät ist die Antwort auf viele Fragen, was Haarentfernung betrifft. Hier ist die Antwort klar für Personen, die mit ungewollten Haaren zu kämpfen haben: Wozu ist ein sogenanntes IPL-Gerät gedacht? Das sogenannte IPL-Gerät ist zum Haare entfernen gedacht.

Schnell und einfach geht das mit dem Nassrasierer. Birgit Huber, stellvertretende Geschäftsführerin des Industrieverbandes Körperpflege und Waschmittel (IKW) in Frankfurt, schätzt, dass heute gut die Hälfte der Frauen, die sich zu Hause die Haare selbst entfernen, auf den Nassrasierer zurückgreift. Diese Methode lässt sich quasi nebenbei unter der Dusche erledigen. Die Haut kann aber brennen und mit Rötungen, Schuppen und Ekzemen reagieren. „Auch eine Haarbalgentzündung kann nach der Rasur auftreten, was zu vielen kleinen eitrigen Pickelchen führen kann, gegebenenfalls mit starkem Juckreiz“, erläutert der Dermatologe Heiko Grimme aus Stuttgart.

Die Inhaltsstoffe von Enthaarungscremes basieren oftmals auf Schwefel, der den Hauptbaustein des Haars angreift und schwächt. Nach einer Einwirkzeit lassen sich die Härchen mit einem Spachtel abtragen. Das geht schnell, problemlos und einfach. Die Nachteile der Methode sind die gleichen wie bei der Rasur. Aber Grimme sagt: „Die Enthaarungscreme wird meist, wenn auch nicht immer, gut vertragen.“

Seit geraumer Zeit setzen sich Hightech-Methoden mehr und mehr durch. Die IPL ist eine davon. Die Buchstaben stehen für „Intense Pulsed Light“, also Licht mit intensiver Pulsierung. Dahinter verbirgt sich eine hochkomplexe Technologie, die das Haar an der Wurzel verödet und damit dauerhaft entfernt. Allerdings funktioniert diese Methode nur bei Haaren, die sich aktuell im Wachstum befinden. Daher sind mehrere Anwendungen nötig.

Ein Laserstrahl, eine weitere Methode, ist pures Licht, das Energie abgibt. Das Haar nimmt diese Energie auf und leitet sie in seine Wurzel. Diese werden zerstört. „Bei der Haarentfernung sind beide Geräte gleichwertig“, sagt Claudia Borelli, Leiterin der Einheit für Ästhetische Dermatologie und Laser an der Universitäts-Hautklinik Tübingen.

dpa