Wobei handelt es sich um ein beliebtes Stoffmuster, dessen Name möglicherweise auf einen Tanz zurückgeht?

Vintage-Einflüsse sind in der Mode immer wieder ein großes Thema. Das gilt nicht nur für die Schnitte, sondern vor allem auch für die Muster.

Polka-Dots, also große Punkte, und Vichy-Karos sind typisch für die 1950er-Jahre. Bei Polka Dots handelt es sich um besonders große Punkte in verschiedenen Farben. Der Name dieses Stoffmusters geht möglicherweise auf einen Tanz zurück – im Gegensatz zu dem der Foxtrott Flowers, Flamenco Stars und Cancan Stripes.

Der Name der Polka Dots geht auf den traditionellen Polka-Tanz zurück, für den Frauen üblicherweise gepunktete Kleider trugen. Das polnische Wort „polka“ bedeutet übersetzt „polnische Frau“. Deshalb spiegelt kaum ein anderes Muster Lebensfreude und verspielte Weiblichkeit so gut wider wie die auffälligen Polka Dots.

Die Polka Dots weltweit bekannt machte übrigens eine Comic-Figur: Minnie Mouse machte Polka Dots durch ihren roten Rock mit den weißen Punkten und dem dazu passenden Haarband zum Modetrend.