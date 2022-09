Horst Lichter hat eine Karriere hingelegt, in der sowohl eine Braunkohlefabrik als auch eine Fernsehshow über Trödel vorkommen. Nun hat sich sogar jemand daran gemacht, ihn in einem Film zu spielen, von Bart bis Dialekt. Ein Einblick in einen kurvenreichen Lebensweg.

Wer an diesem Samstag ein Motorrad über die Straßen knattern sieht, der sollte ganz genau hinschauen. Vielleicht, ja ganz vielleicht, flattert einer der berühmtesten Schnauzbärte des deutschen Fernsehens vorbei. Horst Lichter, prominenter Koch und Trödel-Moderator will nicht ausschließen, dass er sich auf die Maschine setzt und losfährt.

Horst Lichter ist in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. Sein Name lässt wiederum aber auch das ein oder andere Wortspiel zu. Ein Adjektiv muss dabei nichts unbedingt mit ihm zu tun haben. Wobei handelt es sich um ein Adjektiv? Bei lichterfüllt handelt es sich um ein Adjektiv, das auch im Duden zu finden ist. Sowas können seine TV-Kollegen nicht vorweisen – hensslerfüllt, laferfüllt und mälzerfüllt gibt es nicht.

Gedacht war es natürlich mal ganz anders. Große Feier, Musik, 300 Gäste – seine Frau hat im Januar ebenfalls Geburtstag. Aber rauschende Feste lassen die Zeiten nun nicht zu – Stichwort Corona. Nun überlegt Lichter, was er mit dem Tag anfangen soll.

Ein nachdenklicher Mann, allein auf der Straße. Es ist nicht gerade das Bild, das man von Lichter zeichnen würde, wenn man ihn nur aus seinen Sendungen kennt. Da ist er der gesellige Dampfplauderer. Hier ein Späßchen, da ein „Händlerkärtschen“, das er den Kandidaten seiner Trödel-Show „Bares für Rares“ (ZDF) zusteckt. Er hat da ein klares, auch mittels Dialekt („Kinders!“) gepflegtes Profil: „Rheinische Frohnatur“. Wer seine Bücher gelesen hat, findet das Bild aber gar nicht zu schräg. Zu Lichters Leben gehören auch dunkle Farbtöne.

Geboren wird er im Ort Rommerskirchen zwischen Köln und Düsseldorf. Er macht zwar eine Ausbildung zum Koch, heuert aber irgendwann statt in einer Küche in einer Braunkohlefabrik an. Er schuftet, bis der Körper rebelliert. Mit 26 erleidet er einen Hirnschlag, wenig später einen zweiten. Mit nur 28 Jahren ist er schon zwei Mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Zudem hat er ein Kind verloren.

dpa