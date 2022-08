Probleme mit seiner Kniescheibe haben die Profi-Karriere von Juan Martin del Potro geprägt. Mehrfach brach er sich die Kniescheibe, am Ende waren die Verletzungsprobleme so groß, dass er seine Karriere beenden musste. Gerade Sportler haben immer wieder mit Problemen am Knie zu kämpfen.

Aber wie steht es um die Eigenschaften der so wichtigen Kniescheibe überhaupt? Das wissen – mit Ausnahme von Ärzten – wohl nur wenige. Wobei handelt es sich um das größte Sesambein im menschlichen Körper? Dabei handelt es sich um die Kniescheibe. Ein größeres Sesambein als die Kniescheibe gibt es nicht. Schulterblatt, Unterkiefer und Brustbein sind zwar auch für den Körper essentiell, aber nicht das größte Sesambein.

Zurück zu den Leiden von Juan Martin del Porto. Vor seinem letzten Aufschlagspiel brach er in Tränen aus, nach dem Matchball hängte er sein berühmtes Stirnband an die Netzkante und gab weinend ein Interview. Der Argentinier Juan Martin del Potro, einer der wenigen Tennisprofis, die in den vergangenen Jahren die Grand-Slam-Dominanz von Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray durchbrochen hatten, hat seine Karriere für beendet erklärt.

In der ersten Runde des ATP-Turniers in Buenos Aires feierte der 33-Jährige sein Comeback und seinen Abschied. Nach fast 1000 Tagen Pause kehrte der US-Open-Sieger von 2009 nach unzähligen Verletzungen noch einmal auf den Platz zurück. Del Potro verlor 1:6, 3:6 gegen seinen Landsmann Federico Delbonis und sagte danach: „Ich werde mich mein Leben lang an diesen Moment erinnern. Ich habe mir all meine Träume im Tennis erfüllt, und die Zuneigung der Menschen ist die wichtigste Trophäe. Jetzt bin ich beruhigt, denn mein letztes Spiel war wahrscheinlich auf dem Platz und nicht in einer Pressekonferenz.“ Auf die Frage, ob er in der kommenden Woche beim Turnier in Rio antreten werde, sagte er: „Nein.“

Der frühere Weltranglisten-Dritte hatte seit Juni 2019 kein ATP-Match mehr bestritten. In der Vorbereitung auf Wimbledon desselben Jahres zog er sich zum zweiten Mal einen Bruch der rechten Kniescheibe zu. Er musste erneut operiert werden, die Genesung war langwierig. Bereits zuvor hatte del Potro großes Verletzungspech gehabt und musste mehrmals am Handgelenk operiert werden.

dpa