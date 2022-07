Unnützes Wissen

Wo wird traditionell nicht erwartet, dass die Gäste Trinkgeld geben?

11. Juli 2022

In einem Pub herrscht auch eine ganz besondere Kultur. Wo wird traditionell nicht erwartet, dass die Gäste Trinkgeld geben? In britischen Pubs wird nicht erwartet, dass die Gäste Trinkgeld geben. In der spanischen Bodega, im französischen Café und im türkischen Restaurant ist das Trinkgeld hingegen erwünscht.