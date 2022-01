Wo kauft man B7 nach DIN EN 590?

Diesel ist seit vielen Jahren ein großes Thema – häufig geht es um steigende oder fallende Preise oder die Umweltsituation rund um den Dieselkraftstoff. Aber was hat es mit der Norm DIN EN 590 auf sich? B7 nach DIN EN 590 kann man an Tankstellen kaufen. Denn es handelt sich um die Eigenschaft von Dieselkraftstoffen. Es geht also um das, was es an den Tanksäulen gibt – mit Würstchen, Zeitungen oder anderem, was es an Tankstellen zu kaufen gibt, hat es nichts zu tun. Die Norm EN 590 spricht inhaltlich der NATO F-54 Norm.

Ansonsten ist aber eher der Preis das Thema, wenn es um Diesel geht: Diesel hat aktuell zum ersten Mal die Marke von 1,60 Euro beim bundesweiten Tagesdurchschnitt überschritten. Am Dienstag kostete der Kraftstoff 1,601 Euro pro Liter, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Das sind 1,6 Cent mehr als vor Wochenfrist. Superbenzin der Sorte E10 schlug mit 1,672 Euro je Liter zu Buche, das sind 1,7 Cent mehr als vor einer Woche – zum Allzeithoch aus dem Jahr 2012 fehlen damit aber noch 3,7 Cent.

Drastisch ist der Anstieg insbesondere beim Vergleich auf Jahressicht. Im Januar 2021 war Diesel im Monatsdurchschnitt noch fast 37 Cent pro Liter billiger als am Dienstag. Bei Super E10 beträgt der Unterschied gut 32 Cent.

Die Spritpreise folgen mit ihrem Anstieg dem Ölpreis, der zuletzt weiter zugelegt hatte. Und der Trend könnte weitergehen – am Mittwoch erreichten die wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI siebenjährige Höchststände.

Als Reaktion auf die hohen Spritpreise lassen viele Deutsche öfter mal ihr Auto stehen. In einer Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands sagten das einem Bericht des Internetportals „t-online“ zufolge 40 Prozent. 23 Prozent sparen an anderer Stelle, 14 Prozent denken über ein E-Auto nach und 7 Prozent erwägen, ihr Auto ganz abzuschaffen. Allerdings sagten auch 25 Prozent, sie würden ihr Fahrverhalten nicht anpassen.

dpa