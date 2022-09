Queen Elizabeth II. und ihre Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

Die Queen starb am Mittwoch, dem 8. September 2022, im Alter von 96 Jahren. Queen Elizabeth II. und Prinz Philip haben vier Kinder. Nachdem Elizabeth II 1953 zur Queen gekrönt wurde, brachte die Queen noch zwei Kinder zur Welt – Andrew (1960 geboren) und Edward (1964 geboren). Charles und Anne kamen zuvor zur Welt.

Welches Kind hatte die Queen zu Lebzeiten am liebsten?

Über die Lieblingskinder von Queen Elizabeth II. wurde über die letzten Jahre immer wieder heiß diskutiert. Ihr Sohn Charles, jetziger König, wurde am 14. November 1948 geboren, ihr zweites Kind und ihre einzige Tochter, Anne, am 15. August 1950. Andrew und Edward folgten mehr als ein Jahrzehnt später im Jahr 1960, bzw. 1964.

In einer Dokumentation des britischen TV-Senders „Channel 5“ behauptete Journalist Jeremy Paxman, dass die Queen ein Lieblingskind habe: Andrew, 58, gilt als äußerst praxisorientiert, oder kurz gesagt als „Macher“. Sein Weg führte ihn direkt auf das Marine College – das kam vor allem bei Prinz Philip gut an. Aber auch die Queen war beeindruckt von seinem Werdegang: Er qualifizierte sich als Hubschrauberpilot und kämpfte bereits im Alter von 22 Jahren auf den Falklandinseln. Prinz Andrew steht heute auf Platz sieben der Thronfolge. Abseits von seinen royalen Pflichten ist er seit 2015 Kanzler der University of Huddersfield.

Das sind die Kinder der Queen

Der jetzige König Charles hingegen war in den letzten Jahren stets an ihrer Seite, beide haben die letzten Jahre hart daran gearbeitet den Übergang nach ihrem Tod vorzubereiten. Die Kinder von Charles, Prinz Harry und Prinz William, gehören weiterhin mit ihm zusammen zu den wichtigsten Mitgliedern des Königshauses. Nach seiner Ehe mit Prinzessin Diana heiratete Charles im April 2005 Camilla Parker Bowles.

Prinzessin Anne, 68, folgt in der Thronfolge weit abgeschlagen hinter ihren Brüdern auf Platz 13. Dabei ist sie dennoch ein Vollzeit-Royal und gehört zu den Vertreterinnen der Königsfamilie mit den meisten Terminen im Jahr.

Prinz Edward, 54, schließlich gilt als Nesthäkchen der Familie. Er steht auf Platz neun der Thronfolge und hat zusammen mit seiner Ehefrau Gräfin Sophie von Wessex, 54, zwei Kinder: Louise, 15, und James, 11. Nachdem seine Ausflüge in die Welt der Privatwirtschaft nicht von Erfolg gekrönt waren, wandte sich Edward in den letzten Jahren verstärkt wieder dem Leben als Royal zu. Er ist Vorstand mehrerer Charity-Organisationen.

