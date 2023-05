Wie viele deutsche Privathaushalte geben an, zu Hause ausschließlich Deutsch zu sprechen?

Wie viele Menschen in deutschen Privathaushalten sprechen zu Hause ausschließlich Deutsch? Sind es ca. 40 %, rund 65 %, knapp 80 % oder gar über 95 %? Wir klären euch auf!

Die richtige Antwort lautet „knapp 80%“. Nach einer Untersuchung vom statistischen Bundesamt sprechen knapp 80 Prozent der rund 82,3 Millionen in Privathaushalten lebenden Menschen hierzulande ausschließlich Deutsch in den eigenen vier Wänden. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache bereits am 21. Februar 2023 nach Ergebnissen des Mikrozensus 2021 mit.

Weitere 15 % waren sogenannten Mehrsprachlerinnen und Mehrsprachler, die zu Hause neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache nutzten. Während für knapp ein Drittel von ihnen Deutsch die vorwiegend gesprochene Sprache im Haushalt war, verständigten sich gut zwei Drittel hauptsächlich mit Hilfe einer anderen Sprache. Die restlichen 5 % sprachen im Haushalt kein Deutsch, sondern ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen (Quelle: derstatis.de).

Türkisch ist nach Deutsch übrigens die am häufigsten gesprochene Sprache im Haushalt.

Wichtig: mögliche Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind in dieser Statistik noch nicht abgebildet.