Wie viele der 50 Bundesstaaten der USA sind flächenmäßig größer als die Bundesrepublik Deutschland?

Deutschland ist 357.588 Quadratkilometer groß – und ist damit deutlich kleiner als die USA, die der Bundesrepublik mit 9.525.067 Quadratkilometern flächenmäßig deutlich „überlegen“ ist.

Vier der 50 Bundesstaaten der USA sind flächenmäßig sogar größer als die Bundesrepublik Deutschland – nicht keiner, zwölf oder alle. Es handelt sich dabei um Alaska (1.717.854 km²), Texas (695.621 km²), Kalifornien (423.970 km²) und Montana (380.838 km²).

>> Die besten Sprüche von „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch <<

Kanpp hinter Deutschland liegen New Mexico (314.915 km²), Arizona (295.254 km²) und Nevada (286.351 km²). Die restlichen Bundesstaaten der USA heißen:

Alabama

Arkansas

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Nebraska

New Hampshire

New Jersey

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio OH

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

District of Columbia

Die Vereinigten Staaten von Amerika (englisch United States of America; abgekürzt USA), kurz Vereinigte Staaten (englisch United States, abgekürzt U.S., US) genannt und häufig umgangssprachlich verkürzt zu Amerika (englisch America), sind eine föderale Republik. Sie besteht aus 50 Bundesstaaten und einem Bundesdistrikt (der Hauptstadt Washington D.C.). Laut Zensus 2020 liegt die Einwohnerzahl der USA bei 331.449.281.

Zum Vergleich: Die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland besteht seit 1990 aus 16 Bundesländern ist als freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat verfasst. Die Einwohnerzahl Deutschlands liegt bei 83.129.285. Mit 232 Einwohnern pro Quadratkilometer zählt das heutige Deutschland zu den dicht besiedelten Flächenstaaten.