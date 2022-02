Wie hoch war die Ablösesumme, die Paris Saint-Germain für den Wechsel von Lionel Messi an den FC Barcelona zahlen musste?

Es war der meist beachtetste Wechsel des Transfersommer 2021: Lionel Messi verließ „seinen“ FC Barcelona nach 21 Jahren und 35 Titeln und wechselte zu Paris Saint-Germain. Doch wie hoch war die Ablösesumme, die Paris nach Barcelona überweisen musste?

Die Antwort klingt aufgrund der Qualität des Argentiniers fast surreal: Denn statt 6, 48 oder gar 220 Millionen Euro kostete Messi seinen neuen Klub 0 Euro Ablösesumme. Der Grund: Messis Vertrag beim FC Barcelona war ausgelaufen und Verhandlungen zu einem neuen Arbeitspapier waren gescheitert – „strukturelle und finanzielle Hindernisse“ führte FCB-Präsident Joan Laporta an. En Spieler, dessen Vertrag ausgelaufen ist, ist ablösefrei.

Bei Paris Saint-Germain unterschrieb Messi einen Vertrag bis 2023, der eine Option einer Verlängerung um ein weiteres Jahr enthält. Zum Teil seines Vergütungspakets gehört auch eine größere Zahl sogenannter Fan Tokens. Wie der Club mitteilte, sei es das erste Mal, dass die zur Bindung der Fans an den Verein seit 2018 verkauften virtuellen und per App verwalteten Wertmarken Bestandteil einer Vertragsunterzeichnung seien.

Über die Tokens könnten unzählige Fans sich ins Vereinsleben einbringen, das Tor und Preise der Saison bestimmen, vor den Spielen in die Kabine projizierte Slogans bestimmen oder personalisierte Videonachrichten der Spieler erhalten.

Die Zeitung „Le Parisien“ verglich die Fan Tokens mit einer Art Kryptowährung, die dem Verein auch finanziell zugutekomme. Insgesamt seien rund 20 Millionen Tokens verkauft worden (Stand August 2021), die im Wert schwanken und auch gehandelt werden könnten. Wie PSG mitteilte, hätten die An- und Verkäufe der Tokens in den Tagen vor dem Messi-Wechsel nach Paris ein Volumen von 1,2 Milliarden Dollar erreicht. Die Schaffung der Fan Tokens zeige die ständige Bereitschaft des Vereins zur Optimierung seiner Einnahmequellen auf dem Weg zu einer Weltmarke, hieß es in der Mitteilung.

dpa