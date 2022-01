Über das englische Königshaus wissen die Deutschen viel, über ihre Kaiser deutlich weniger. «Wie hieß die letzte deutsche Kaiserin?» wäre wohl eine Quizfrage, an der viele scheitern würden. Die richtige Antwort lautet: Auguste Victoria, nicht zu verwechseln mit Victoria Luise, ihrer Tochter. Am 11. April vor 100 Jahren starb die Ehefrau von Wilhelm II. im Alter von 62 Jahren im holländischen Exil. Zu ihrem Todestag gibt es unter anderem eine Fernsehdoku und eine neue Biografie. Also ist Auguste Victoria auch die Antwort auf diese Frage. Wie hieß Deutschlands letzte Kaiserin? Deutschlands letzte Kaiserin hieß Auguste Victoria.

In Deutschland sind Kirchen, Kliniken, Schulen, Straßen und eine Zeche nach ihr benannt worden. Wo das Kaiserpaar erschien, war Trubel und Aufregung. Bilder von „Wilhelm Zwo“ mit dem Zwirbelbart sind noch heute vertraut. Aber wer war Auguste Victoria eigentlich? Auf Fotos sieht man sie züchtig gekleidet, die Taille geschnürt, die Hüte gewaltig, um den Hals trug sie gerne „Perlschnüre“, überlange Perlenketten. Es war die Zeit der Kutschen und Pickelhauben, der ersten Autos.

Die Kaiserin war in der Schilderung von Historikern erzkonservativ und reaktionär, aber als sozial engagierte Landesmutter beliebt. Sie stieg auf von der als „holsteinischen Kuh“ verspotteten Provinzprinzessin zur Monarchin, die 30 Jahre lang das Kaiserreich prägte. Sie war eine der meistfotografierten Frauen ihrer Zeit, ein Postkartenmotiv.

In ihrer Familie hieß sie zeit ihres Lebens „Dona“. Die Prinzessin aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg wuchs im Hochadel auf, zunächst auf einem Rittergut in Dolzig in der Lausitz, später in Primkenau in Schlesien. Die Familie hatte ihr Fürstentum Schleswig-Holstein erst an Dänemark, dann an Preußen verloren. Auguste Victoria galt zunächst nicht als standesgemäß für den Hohenzollern-Prinzen Wilhelm, den sie im Neuen Palais in Potsdam kennenlernte.

