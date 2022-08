Unnützes Wissen

22. August 2022

Wer war in den 1970ern, 80ern, 90ern, 2000ern, 2010ern und 2020ern jeweils mindestens einmal für einen Oscar nominiert? Steven Spielberg war in all den Jahrzehnten für einen Oscar nominiert.