Trauer um einen großen TV-Entertainer: Alfred Biolek ist tot. Der frühere Fernsehmoderator und Talkmaster sei in seiner Kölner Wohnung friedlich eingeschlafen. Biolek gilt als einer der Pioniere der Talk- und Kochshows in Deutschland. Die Fernsehbranche verneigte sich in ersten Reaktionen vor dem TV-Urgestein. Biolek war seit längerem gesundheitlich angeschlagen gewesen. Er wurde 87 Jahre alt. Was nicht viele über Alfred Biolek wissen, dass er auch die Antwort auf diese Frage ist: Wer war beim ZDF eigentlich als Jurist angestellt, als er mit „Tips für Autofahrer“ 1963 erstmals vor die Kamera geholt wurde? Denn Alfred Biolek war beim ZDF eigentlich als Jurist angestellt, als er mit „Tips für Autofahrer“ 1963 erstmals vor die Kamera geholt wurde. Als Jurist waren nicht Frank Elstner, Karl Dall und Eduard Zimmermann beim ZDF angestellt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte Bioleks Adoptivsohn. „Mit Alfred Biolek verliert unser Land eine seiner bekanntesten Persönlichkeiten der Unterhaltung – und einen großartigen Menschen, der das Leben liebte und es genoss“, schrieb Steinmeier. „Ihr Vater war der eigentliche Erfinder der ‚Talkshow‘. Niemand hat die Kultur des Gesprächs und des Zuhörens so gepflegt wie Alfred Biolek. Er war ein Gastgeber im besten Sinn.“

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow erklärte: „Mit Alfred Biolek verlieren wir ein Allroundtalent des deutschen Fernsehens.“ Er sei nicht nur ein begnadeter Talkmaster, sondern auch ein Ideengeber, Entdecker und Förderer gewesen – und äußerst kreativ.

Filmemacher Rosa von Praunheim meldete sich ebenfalls zu Wort. Er veröffentlichte ein schwarz-weißes Foto von Biolek auf Facebook und schrieb – garniert mit drei roten Rosen – dazu: „Im Gedenken an Alfred Biolek. Hochachtungsvoll, Rosa.“ Ihn und Biolek verband ein öffentliches Ereignis. Praunheim hatte 1991 Bioleks Homosexualität im Fernsehen öffentlich gemacht.

dpa