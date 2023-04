Wer veröffentlichte kürzlich als Essenz aus über drei Jahrzehnten seines Schaffens „The Liechtenstein Tapes“? Die Fantastischen Vier.

Nach 33 Jahren Bandgeschichte veröffentlichen Die Fantastischen Vier auf „Liechtenstein Tapes“ 15 Studio-Neueinspielungen ihrer größten Hits in einem Sound, wie sie heute klingen müssen. Aufgenommen wurde in den „Little Big Beat“ Studios in Liechtenstein, einem renommierten Ort für Live-Sessions.