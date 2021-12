Wer spielte seit 2000 nur sechs Hauptrollen, heimste dafür vier Oscarnominierungen ein und gewann zwei der begehrten Trophäen?

„Ich bin Schauspielerin, Mutter, Großmutter. Das reicht fürs Erste“. so stellt sich die zweifache Oscar-Preisträgerin Sally Field auf Twitter vor. Die zweifach geschiedene Mutter von drei Söhnen mit fünf Enkelkindern belässt es aber nicht bei diesen drei Dingen. Der Hollywood-Star, der am 6. November 75 Jahre alt wurde, macht auch als Aktivistin und Autorin von sich reden. Field drehte in der Vergangenheit auch mit Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis spielte seit 2000 nur sechs Hauptrollen, heimste dafür vier Oscarnominierungen ein und gewann zwei der begehrten Trophäen? Dieser Fakt in Bezug auf die Nominierungen bei den Oscars trifft nicht auf Leonardo DiCaprio, Jeff Bridges und Robert De Niro zu.

Bei einer Kundgebung in Washington für Klimaschutz ging Field im Dezember 2019 mit ihrer Kollegin Jane Fonda auf die Straße und wurde im Rahmen der Protestaktion auf den Stufen des Kapitol von der Polizei abgeführt. „Wir können uns nicht in unseren Komfortzonen, auf unseren Sofas zurücklehnen und uns fragen: Was können wir tun?“, sagte Field bei der Aktion Fire Drill Fridays. „Wir können etwas tun“, erklärte der Star kämpferisch.

Vor einem Jahr, als am 7. November Joe Biden zum Sieger über Donald Trump in der US-Präsidentschaftswahl erklärt wurde, schrieb Field auf Twitter: „Das waren lange, brutale vier Jahre. Jetzt vergieße ich Freudentränen.“

Kämpferisch kennt man Field auch von der Leinwand. Mit starken Frauenrollen hat die Schauspielerin vor vielen Jahren ihre beiden Oscars gewonnen. 1979 machte sie in dem Sozialdrama „Norma Rae“ als couragierte Arbeiterin Dampf. 1984 mimte sie in „Ein Platz im Herzen“ eine junge Witwe während der großen Depression, die als Baumwollfarmerin in Texas ums Überleben kämpft.

Auch Steven Spielberg setzte in seiner Lincoln-Biografie auf ihren Kampfgeist. In „Lincoln“ (2012) spielte sie die Präsidentengattin Mary Todd Lincoln an der Seite von Daniel Day-Lewis als der legendäre 16. US-Präsident Abraham Lincoln. Spielberg hatte großes Vertrauen in ihre Schauspielkunst. Field war elf Jahre älter als Day-Lewis, Mary Todd Lincoln war hingegen neun Jahre jünger als ihr Mann. Die „Lincoln“-Rolle brachte Field ihre dritte Oscar-Nominierung ein.

dpa